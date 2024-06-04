Dünyanın En Haklı İsyanı! Herkes Her Anı Videoya Aldığı İçin Siz de Birden Gündeme Gelebilirsiniz

Son yıllarda TikTok’un hayatımızdaki yerinin artmasıyla birlikte aklınıza gelebilecek her anın videoya alındığını görür olduk. TikTok nesli bu konudaki ısrarıyla adeta korku salıyor desek yeri olacak. Çünkü bu videoların birinin konuğu farkında olmadan siz de olabilirsiniz ya da belki de çoktan olmuşsunuzdur.