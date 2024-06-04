Dünyanın En Haklı İsyanı! Herkes Her Anı Videoya Aldığı İçin Siz de Birden Gündeme Gelebilirsiniz

Son yıllarda TikTok’un hayatımızdaki yerinin artmasıyla birlikte aklınıza gelebilecek her anın videoya alındığını görür olduk. TikTok nesli bu konudaki ısrarıyla adeta korku salıyor desek yeri olacak. Çünkü bu videoların birinin konuğu farkında olmadan siz de olabilirsiniz ya da belki de çoktan olmuşsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
@melisolcay adlı içerik üreticisi de tam olarak bu konuya değindi ve devrin video devri olduğunu anlattı.
Bunun kendisine çok korkunç geldiğini anlatan içerik üreticisi duygularımıza tercüman oldu.
İşte detaylar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın