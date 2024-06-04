Kızı İlk Maaş Hediyesi Olarak Telefon Alınca Duygu Karmaşası Yaşayan Baba Kalpleri Eritti

Babaların her daim kendileri yerine çocuklarının önceliklerini düşünmesi değer biçemeyeceğimiz davranışlardan. Kendilerine hediye geldiği zamanki tepkileri ise her zaman aynı oluyor. Biz sevindiklerini anlasak da onlar ‘paran sana kalsaydı’ cümlelerini kurmadan edemiyor.