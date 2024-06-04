Kızı İlk Maaş Hediyesi Olarak Telefon Alınca Duygu Karmaşası Yaşayan Baba Kalpleri Eritti

Babaların her daim kendileri yerine çocuklarının önceliklerini düşünmesi değer biçemeyeceğimiz davranışlardan. Kendilerine hediye geldiği zamanki tepkileri ise her zaman aynı oluyor. Biz sevindiklerini anlasak da onlar ‘paran sana kalsaydı’ cümlelerini kurmadan edemiyor.
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Bir genç kadın da ilk maaşıyla babasına cep telefonu aldı ve babasının hediyeyi görünce ilk sözleri “Ben böyle bir şey istemiyorum, pahalıdır bu.” şeklinde oldu.
Bir yandan sevinse de “Öyle bir şeyi hak etmiyorum ben.” diyen baba hepimizi derinden etkiledi.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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