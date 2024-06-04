Sabah Sporunu Eksik Etmeyen Şantiye İşçilerinin Gündem Olan Rutinleri

Çin’de bir şantiyeye ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Çünkü işçiler daha önce görmeye alışık olmadığımız bir rutine sahipti. İzleyicilerin de ilgisini çeken görüntülerde işçiler egzersiz yapıyordu.