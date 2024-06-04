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Sabah Sporunu Eksik Etmeyen Şantiye İşçilerinin Gündem Olan Rutinleri

Sabah Sporunu Eksik Etmeyen Şantiye İşçilerinin Gündem Olan Rutinleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 16:50

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Çin’de bir şantiyeye ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Çünkü işçiler daha önce görmeye alışık olmadığımız bir rutine sahipti. İzleyicilerin de ilgisini çeken görüntülerde işçiler egzersiz yapıyordu.

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İnşaat işçilerinin çalışmaya başlamadan önce egzersiz yapmasının Uzak Doğu’da oldukça yaygın bir durum olduğunu ise kullanıcılar yorumlarda dile getirdi.

İnşaat işçilerinin çalışmaya başlamadan önce egzersiz yapmasının Uzak Doğu’da oldukça yaygın bir durum olduğunu ise kullanıcılar yorumlarda dile getirdi.

Ekipçe şefin gösterdiği hareketleri yerine getiren işçiler böylelikle olası sakatlanmaların önüne geçmiş oluyorlardı.

Ekipçe şefin gösterdiği hareketleri yerine getiren işçiler böylelikle olası sakatlanmaların önüne geçmiş oluyorlardı.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇

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