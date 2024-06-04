Sabah Sporunu Eksik Etmeyen Şantiye İşçilerinin Gündem Olan Rutinleri

Çin’de bir şantiyeye ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Çünkü işçiler daha önce görmeye alışık olmadığımız bir rutine sahipti. İzleyicilerin de ilgisini çeken görüntülerde işçiler egzersiz yapıyordu.
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İnşaat işçilerinin çalışmaya başlamadan önce egzersiz yapmasının Uzak Doğu’da oldukça yaygın bir durum olduğunu ise kullanıcılar yorumlarda dile getirdi.
Ekipçe şefin gösterdiği hareketleri yerine getiren işçiler böylelikle olası sakatlanmaların önüne geçmiş oluyorlardı.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇
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