Görüş Bildir
Haberler
Video
Kına Gecelerine Yeni Soluk: Bratz Kafalı Dans Ekipleri Daha Neler Göreceğiz Dedirtti

Kına Gecelerine Yeni Soluk: Bratz Kafalı Dans Ekipleri Daha Neler Göreceğiz Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 22:57

İçerik Devam Ediyor

Her geçen gün özel gün kutlamalarına dair apayrı konseptler görür olduk. Özellikle kına geceleri gelinlerin yenilikçi olmak istemesinden kaynaklı sürekli yaratıcılıkların konuşturulduğu bir sektör haline geldi. Bir organizasyon şirketi de daha önce görülmemiş bir konseptle sosyal medyanın gündeminde.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kına geceleri önceden gelinin arkadaşlarının eşlik ettiği danslara ev sahipliği yaparken sonrasında yerini profesyonel dans ekiplerinin boy göstermesine bırakmıştı.

Kına geceleri önceden gelinin arkadaşlarının eşlik ettiği danslara ev sahipliği yaparken sonrasında yerini profesyonel dans ekiplerinin boy göstermesine bırakmıştı.

Şimdilerde ise dans ekipleri olayı farklı bir boyuta taşıdı. Daha da ilgi çekici anlar adına dansçıların Bratz bebek kafası taktığı anlar kameraya yansıdı.

Şimdilerde ise dans ekipleri olayı farklı bir boyuta taşıdı. Daha da ilgi çekici anlar adına dansçıların Bratz bebek kafası taktığı anlar kameraya yansıdı.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın