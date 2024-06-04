Kına Gecelerine Yeni Soluk: Bratz Kafalı Dans Ekipleri Daha Neler Göreceğiz Dedirtti

Her geçen gün özel gün kutlamalarına dair apayrı konseptler görür olduk. Özellikle kına geceleri gelinlerin yenilikçi olmak istemesinden kaynaklı sürekli yaratıcılıkların konuşturulduğu bir sektör haline geldi. Bir organizasyon şirketi de daha önce görülmemiş bir konseptle sosyal medyanın gündeminde.