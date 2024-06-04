Kına Gecelerine Yeni Soluk: Bratz Kafalı Dans Ekipleri Daha Neler Göreceğiz Dedirtti

Her geçen gün özel gün kutlamalarına dair apayrı konseptler görür olduk. Özellikle kına geceleri gelinlerin yenilikçi olmak istemesinden kaynaklı sürekli yaratıcılıkların konuşturulduğu bir sektör haline geldi. Bir organizasyon şirketi de daha önce görülmemiş bir konseptle sosyal medyanın gündeminde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kına geceleri önceden gelinin arkadaşlarının eşlik ettiği danslara ev sahipliği yaparken sonrasında yerini profesyonel dans ekiplerinin boy göstermesine bırakmıştı.
Şimdilerde ise dans ekipleri olayı farklı bir boyuta taşıdı. Daha da ilgi çekici anlar adına dansçıların Bratz bebek kafası taktığı anlar kameraya yansıdı.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın