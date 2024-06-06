Dayak Yedikten Sonra Birden Ayaklanan Adamın Yaptığı Hareketler Mantık Arattı

Eskişehir’de yaşanan olayda bir adam ile genç bir grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın harareti dinmedi ve olay kavgaya dönüştü. O anları vatandaşlar cep telefonlarıyla kayda alınca görüntüler sosyal medyada viral oldu.
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Yaşanan kavgada adamın dayak yediği anlar anbean kameraya yansırken birden ayaklanıp garip hareketler sergilediği görüldü.
Gençlere doğru dönüp kendi kendine dövüş hareketleri yapan adamın aklından neler geçtiği merak konusu oldu.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekilde. 👇
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