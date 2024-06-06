Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir An Olsun Yalnız Bırakmadı! Yüksek Dozdan Kendini Kaybeden Sahibinin Yanından Ayrılmadı

Bir An Olsun Yalnız Bırakmadı! Yüksek Dozdan Kendini Kaybeden Sahibinin Yanından Ayrılmadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 19:03

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Beşiktaş’ta bir şahıs yüksek dozda uyuşturu kullanımı sonucu sokak ortasında kendini kaybederek yere yığıldı. O anlarda ise yanında köpeği vardı ve başında adeta nöbet tuttu. Sahibini öyle görünce ne yapacağını şaşıran köpek sadıklığına hayran bıraktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sahibi yere yığıldıktan sonra apartman kapılarını yardım için yoklayan köpeğin ne yapacağını şaşırdığı anlar izleyenleri duygulandırdı.

Sahibi yere yığıldıktan sonra apartman kapılarını yardım için yoklayan köpeğin ne yapacağını şaşırdığı anlar izleyenleri duygulandırdı.

O anları kayda alan vatandaş köpeğin sahibini korumak istediği için kendisini dahi yanına yaklaştırmadığını dile getirdi.

O anları kayda alan vatandaş köpeğin sahibini korumak istediği için kendisini dahi yanına yaklaştırmadığını dile getirdi.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Arnold CivardaSkişen

hayvan oğlum bu ekmek yediği şu içtiği yeri terk eder mi? ne yapsaydı gidip "Freedom" diye bağırsamıydı .

garibann

yüksek doz nedir yaa...sürekli kullanmiyormusun nesini ayarlayamiyorsun

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.