Bir An Olsun Yalnız Bırakmadı! Yüksek Dozdan Kendini Kaybeden Sahibinin Yanından Ayrılmadı

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Sahibi yere yığıldıktan sonra apartman kapılarını yardım için yoklayan köpeğin ne yapacağını şaşırdığı anlar izleyenleri duygulandırdı.
O anları kayda alan vatandaş köpeğin sahibini korumak istediği için kendisini dahi yanına yaklaştırmadığını dile getirdi.
İşte o anlar 👇
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hayvan oğlum bu ekmek yediği şu içtiği yeri terk eder mi? ne yapsaydı gidip "Freedom" diye bağırsamıydı .
yüksek doz nedir yaa...sürekli kullanmiyormusun nesini ayarlayamiyorsun
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