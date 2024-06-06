Bir An Olsun Yalnız Bırakmadı! Yüksek Dozdan Kendini Kaybeden Sahibinin Yanından Ayrılmadı

İstanbul Beşiktaş’ta bir şahıs yüksek dozda uyuşturu kullanımı sonucu sokak ortasında kendini kaybederek yere yığıldı. O anlarda ise yanında köpeği vardı ve başında adeta nöbet tuttu. Sahibini öyle görünce ne yapacağını şaşıran köpek sadıklığına hayran bıraktı.