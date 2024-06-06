Melissa Vargas Bileğine Piercing Yaptırdığı Anlarla Sosyal Medyanın Gündeminde

Tanıdığımız günden bu yana gönlümüzü fetheden, Filenin Sultanları’nın gözde isimlerinden Melissa Vargas dermal piercing yaptırdığı anlarla gündem oldu. Takım arkadaşlarından Zehra Güneş de destek için Vargas’a eşlik ediyordu.
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Deri altına yapılan dermal piercingi bileğine yaptıran Melissa Vargas’ı o anlarda stüdyodakiler kayda aldı.
Vargas önce piercing modelini seçti ardından ise işleme başlandı.
Piercingin son hali ise oldukça yakışmış görünüyorken Zehra Güneş de takım arkadaşına tam destek verdi.
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