Gurbetçi Kadının Lüks Aracıyla Türkiye’ye Giriş Yaptığı Andaki Röportajı Gündem Oldu

Bayram tatili yaklaşırken yurt dışında yaşayan Türkler de ülkeye giriş yapmaya başladı. Muhabirler ziyarete gelen gurbetçilere mikrofon uzattı. Lüks marka aracıyla ülkeye gelen bir kadın ise Türkiye’ye olan övgüleriyle sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.