Gurbetçi Kadının Lüks Aracıyla Türkiye’ye Giriş Yaptığı Andaki Röportajı Gündem Oldu

Bayram tatili yaklaşırken yurt dışında yaşayan Türkler de ülkeye giriş yapmaya başladı. Muhabirler ziyarete gelen gurbetçilere mikrofon uzattı. Lüks marka aracıyla ülkeye gelen bir kadın ise Türkiye’ye olan övgüleriyle sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
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Radyodan “Ölürüm Türkiyem” şarkısını açan kadın ülkesine geldiği için duygulandığını ve neredeyse ağlayacağını ifade etti.
Almanya’da büyüdüğünü söyleyen gurbetçi Türkiye’yi çok sevdiğini söylerken “Türkiye’dekiler inşallah vatanımızın kıymetini bilirler. Çok güzel bir ülkedeyiz. Havası, meyveleri…” sözlerini de dile getirdi.
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Çok güzel bi yerse gelip burda yaşasana yan sanayi dilberay
Ablacım euro 1 lira olsaydı yine böyle mutlu gelirmiydin acaba çok merak ediyorum☺️