Yabancı Kadınlar Kıvanç Tatlıtuğ’u Puanladı: Çıkan Ortalama ise Görenleri Şaşırttı

Ülkemizin en sevilen, en beğenilen isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ hem yakışıklılığıyla hem de başarılı oyunculuğuyla birçok kişinin ilk sırasında yer alıyor desek abartmış olmayız. E tabii sarışın mavi gözlü olması da Türk kadınlarını etkileyen etkenlerden. Ancak durum yabancılar için pek de öyle değilmiş. @deniz.xoxoo adlı Instagram kullanıcı kısa bir sokak röportajıyla bunu kanıtlamış oldu.