Yabancı Kadınlar Kıvanç Tatlıtuğ’u Puanladı: Çıkan Ortalama ise Görenleri Şaşırttı

Ülkemizin en sevilen, en beğenilen isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ hem yakışıklılığıyla hem de başarılı oyunculuğuyla birçok kişinin ilk sırasında yer alıyor desek abartmış olmayız. E tabii sarışın mavi gözlü olması da Türk kadınlarını etkileyen etkenlerden. Ancak durum yabancılar için pek de öyle değilmiş. @deniz.xoxoo adlı Instagram kullanıcı kısa bir sokak röportajıyla bunu kanıtlamış oldu.
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Amerika’da yaşayan içerik üreticisi Kıvanç Tatlıtuğ’u yabancı kadınlara gösterip puanlamalarını istedi.
Ancak Kıvanç Tatlıtuğ pek de ilgilerini çekmiş gibi görünmüyordu çünkü kadınlar esmerleri beğendiklerini belirtmişlerdi.
Kadınların geneli 5 puan verirken en yüksek puan ise 9 oldu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!
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Gelen yorumlardan bazıları ise bu şekilde oldu. 👇
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