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Yabancı Kadınlar Kıvanç Tatlıtuğ’u Puanladı: Çıkan Ortalama ise Görenleri Şaşırttı

Yabancı Kadınlar Kıvanç Tatlıtuğ’u Puanladı: Çıkan Ortalama ise Görenleri Şaşırttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 22:19

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Ülkemizin en sevilen, en beğenilen isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ hem yakışıklılığıyla hem de başarılı oyunculuğuyla birçok kişinin ilk sırasında yer alıyor desek abartmış olmayız. E tabii sarışın mavi gözlü olması da Türk kadınlarını etkileyen etkenlerden. Ancak durum yabancılar için pek de öyle değilmiş. @deniz.xoxoo adlı Instagram kullanıcı kısa bir sokak röportajıyla bunu kanıtlamış oldu.

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Amerika’da yaşayan içerik üreticisi Kıvanç Tatlıtuğ’u yabancı kadınlara gösterip puanlamalarını istedi.

Amerika’da yaşayan içerik üreticisi Kıvanç Tatlıtuğ’u yabancı kadınlara gösterip puanlamalarını istedi.

Ancak Kıvanç Tatlıtuğ pek de ilgilerini çekmiş gibi görünmüyordu çünkü kadınlar esmerleri beğendiklerini belirtmişlerdi.

Ancak Kıvanç Tatlıtuğ pek de ilgilerini çekmiş gibi görünmüyordu çünkü kadınlar esmerleri beğendiklerini belirtmişlerdi.

Kadınların geneli 5 puan verirken en yüksek puan ise 9 oldu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!

Kadınların geneli 5 puan verirken en yüksek puan ise 9 oldu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlardan bazıları ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlardan bazıları ise bu şekilde oldu. 👇
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