Dilan Polat ve Engin Polat'ı Yargılayan Hakim Davadan Çekilme Dilekçesi Verdi
Dilan Polat ve Engin Polat'ı Yargılayan Hakim Davadan Çekilme Dilekçesi Verdi
Ekim ayından bu yana cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kocası Engin Polat’ın azmettirici olarak yargılandığı silahlı saldırı davasında önemli bir gelişme yaşandı.
Dilan Polat ve Engin Polat’ı yargılayan hakim, davadan çekildiğine dair dilekçesi verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dilan Polat’ın avukatı hakimle tartıştı, hakim de davadan çekilme kararı aldı.
Dilan Polat 7 aydır cezaevinde. Yargılandığı davalarda Banu Parlak davası da var.
Hakimin davada verdiği kararı İstinaf bozdu, hakimin davaya devam etmesine karar verdi.
Davanın hakimi de verdiği dilekçe ile davadan çekildiğini bildirdi. Verdiği dilekçeye Dilan Polat’ın avukatı Hüseyin Kaya ile yaşadıklarını anlattı.
Hüseyin Kaya, hakim Recep Baş’a odasında görüşmek istediğini belirtti. Hakim olumsuz yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dilekçede yazanlara göre; Hüseyin Kaya “Ne demek görüşemezsiniz, o zaman biz otuz. Sizi HSK’ya şikayet edeceğim” dedi.
Kanal D Ana Haber'de yer alan haberin tüm detayları 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın