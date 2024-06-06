Yine Hızını Alamadı: İlişkisi Biteli Bir Hafta Dolmadan Joe Jonas'ın Adı 61 Yaşındaki Demi Moore'la Anıldı
Yine Hızını Alamadı: İlişkisi Biteli Bir Hafta Dolmadan Joe Jonas'ın Adı 61 Yaşındaki Demi Moore'la Anıldı
Kaynak: https://pagesix.com/2024/06/04/celebr...
Page Six'e konuşan kaynaklar Demi Moore'un Joe Jonas'la yeni bir aşka adım attığını iddia etti!
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Sophie Turner ile evliliklerini tek celsede bitiren, güzel oyuncuya karalama kampanyası başlatan, ardından ışık hızında yeni bir aşka yelken açan Joe Jonas özel hayatı konusunda epey bir hızlı anlayacağınız.
Daha boşanalı 6 ay olamışken bir mankenle dudak dudağa yakalanan ünlü şarkıcı pes dedirtmişti... Fakat bu aşk pek de uzun sürmemiş, ikilinin ayrılık haberi geçtiğimiz günlerde duyulmuştu.
Yine hızını alamayan şarkıcı, Cannes Film Festivali'nde dikkat çekici kırmızı halı görünümüyle şovu çalan 61 yaşındaki aktris Demi Moore ile geçen ay Güney Fransa'dayken tanıştı. 34 yaşındaki şarkıcıyla iddialara karışan Jonas hakkında, "Demi ve Joe bir dostluk kurdular. Ortak arkadaşları var ve birbirlerine bağlandılar" iddiaları ortaya atıldı.
Page Six'e konuşan kaynaklar Demi Moore'un Joe Jonas'la yeni bir aşka adım attığını iddia etti! Page Six'in geçen ay doğruladığı üzere, bu iddialar Joe'nun model Stormi Bree ile beş aylık birlikteliğinin bitmesinin hemen ardından geldi.
Birlikte öğle yemeği yerken görüntülenen ikilinin yaş farkı ise ayrı gündem oldu! 61 yaşındaki Demi Moore, görünümüyle gençlere taş çıkartsa bile ikilinin arasındaki neredeyse 30 yıllık yaş farkı dikkat çekti...
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