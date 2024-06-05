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Hamilelik İddiaları Doğmuştu: Şiş Karnını Görür Görmez Ortalığı Birbirine Katanlara Lady Gaga'dan Cevap Geldi!

Hamilelik İddiaları Doğmuştu: Şiş Karnını Görür Görmez Ortalığı Birbirine Katanlara Lady Gaga'dan Cevap Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 14:49

Elini attığı her işten başarılı çıkan Lady Gaga'nın son hali 'hamile mi?' dedikodularını doğurmuştu. İddiaları yalanlayan dünyaca ünlü şarkıcı cevabıyla güldürdü!

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Sıra dışı kombinleriyle, şarkılarıyla, sahne şovlarıyla dikkatleri her zaman üstüne çekmeyi başaran Lady Gaga sevilen isimlerden biri.

Sıra dışı kombinleriyle, şarkılarıyla, sahne şovlarıyla dikkatleri her zaman üstüne çekmeyi başaran Lady Gaga sevilen isimlerden biri.

Şimdiden birçok filmde yer alan ve oyunculuk yetenekleriyle de kendini ispatlamayı başaran Gaga 46 yaşındaki girişimci Michael Polansky ile uzun süredir birlikte.

Şimdiden birçok filmde yer alan ve oyunculuk yetenekleriyle de kendini ispatlamayı başaran Gaga 46 yaşındaki girişimci Michael Polansky ile uzun süredir birlikte.

Geçtiğimiz günlerde, Gaga'nın kız kardeşinin düğünündeki oldukça sade tarzı gündem olmuş, öne çıkan karnı ise kısa sürede hamilelik iddialarını doğurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde, Gaga'nın kız kardeşinin düğünündeki oldukça sade tarzı gündem olmuş, öne çıkan karnı ise kısa sürede hamilelik iddialarını doğurmuştu.

TikTok hesabından iddialarla ilgili açıklama yapan isim "Hamile değilim yalnızca spor salonunda ağlıyorum" açıklamasıyla güldürdü...

TikTok hesabından iddialarla ilgili açıklama yapan isim "Hamile değilim yalnızca spor salonunda ağlıyorum" açıklamasıyla güldürdü...
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