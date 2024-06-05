Tam Arkadaş Olduklarına İnanmıştık! Hadise'nin Kerem Bürsin'in Doğum Gününü Kutladığı Paylaşım Kafa Karıştırdı

Yan yana verdikleri pozdan beri herkes tarafından yakıştırılan, Bodrum'daki tatillerinin ardından aşk iddialarını yalanlayan Kerem Bürsin ve Hadise'nin şimdi de doğum günü paylaşımı olay oldu. Hadise'nin Bürsin'in doğum gününü kutlamak için tercih ettiği fotoğraf kafaları karıştırdı.