Tam Arkadaş Olduklarına İnanmıştık! Hadise'nin Kerem Bürsin'in Doğum Gününü Kutladığı Paylaşım Kafa Karıştırdı
Tam Arkadaş Olduklarına İnanmıştık! Hadise'nin Kerem Bürsin'in Doğum Gününü Kutladığı Paylaşım Kafa Karıştırdı
Yan yana verdikleri pozdan beri herkes tarafından yakıştırılan, Bodrum'daki tatillerinin ardından aşk iddialarını yalanlayan Kerem Bürsin ve Hadise'nin şimdi de doğum günü paylaşımı olay oldu. Hadise'nin Bürsin'in doğum gününü kutlamak için tercih ettiği fotoğraf kafaları karıştırdı.
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Bodrum tatiline çıkan, gecesinde Kerem Bürsin'in erken doğum günü kutlamasına katılan ünlü isimlerin buluştuğu gecede Hadise ve Bürsin'in bu pozu sosyal medyada gündem olmuştu.
Tatil dönüşü havaalanında görüntülenen Bürsin ve Hadise'ye hemen aşk soruları yöneltilmiş fakat ikisi de iddiaları tamamen yalanlamıştı.
Dedikodular alıp başını gidince, ikiliyi yakıştıranlar da bir türlü ikna olmayınca ünlü isimler çareyi birbirlerine "arkadaşım" diyerek seslenmekte bulmuştu...
Biz tam arkadaş olduklarına ikna olmuşken, Hadise'nin yeni hamlesi kafaları tekrardan karıştırdı... Ünlü şarkıcı Kerem Bürsin'in doğum gününü kaslarını sergilediği, çok konuşulan o fotoğrafla kutladı!
Birlikte poz verdiği o fotoğrafın üzerine "İyi ki doğdun arkadaşım @thebursin 😁🫶🏻🥳" yazan Hadise'ye, oyuncunun yanıtı ise "bunu yapmış olamazsın!" oldu...
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Hadise'nin arkadaşının doğum günün kutlamak için seçtiği o fotoğrafı da şöyle bırakalım 😂👀 İyi ki doğdun Kerem Bürsin!
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