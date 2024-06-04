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Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu Seçilen Hazar Ergüçlü'nün Kombini Topa Tutuldu: İmdadına Seda Sayan Koştu!

Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu Seçilen Hazar Ergüçlü'nün Kombini Topa Tutuldu: İmdadına Seda Sayan Koştu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 00:55

Elle Style Awards gecesinde kombiniyle dikkat çeken isimlerden biri olan Hazar Ergüçlü diğer ödül kombinleri gibi eleştiri yağmuruna tutuldu. Tepkileri durduracak yorum ise Seda Sayan'dan geldi!

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Ünlüler geçidine dönüşen Elle Style Awards kırmızı halısından, kıyafetlere gündemi sallayan pek çok olaya ev sahipliği yaptı. Hande Erçel, Demet Özdemir, Sinem Kobal, Birce Akalay ve Defne Kayalar gibi isimlerin katıldığı gece adeta şıklık yarışına döndü!

Ünlüler geçidine dönüşen Elle Style Awards kırmızı halısından, kıyafetlere gündemi sallayan pek çok olaya ev sahipliği yaptı. Hande Erçel, Demet Özdemir, Sinem Kobal, Birce Akalay ve Defne Kayalar gibi isimlerin katıldığı gece adeta şıklık yarışına döndü!

Ödül gecesi kombinleriyle dillerden düşmeyen Hazar Ergüçlü de Elle Style Awards'da boy gösteren isimlerden biriydi.

Ödül gecesi kombinleriyle dillerden düşmeyen Hazar Ergüçlü de Elle Style Awards'da boy gösteren isimlerden biriydi.

İddialı kombinleriyle çok konuşulan Ergüçlü kıyafetiyle yine ve yeniden eleştiri yağmuruna tutuldu. Gecede Yılın En Stil Sahibi Kadın Oyuncusu seçilen Hazar Ergüçlü resmen topa tutuldu...

İddialı kombinleriyle çok konuşulan Ergüçlü kıyafetiyle yine ve yeniden eleştiri yağmuruna tutuldu. Gecede Yılın En Stil Sahibi Kadın Oyuncusu seçilen Hazar Ergüçlü resmen topa tutuldu...
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

"Ben çorap kadınıyım" sözleriyle aklımıza yerleşen Seda Sayan ise yaptığı yorumla Ergüçlü'nün imdadına yetişti! Hazar Ergüçlü'nün "ben de çorap kadınıyım abla" yorumu ise görenleri güldürdü...

"Ben çorap kadınıyım" sözleriyle aklımıza yerleşen Seda Sayan ise yaptığı yorumla Ergüçlü'nün imdadına yetişti! Hazar Ergüçlü'nün "ben de çorap kadınıyım abla" yorumu ise görenleri güldürdü...
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Efsaneyi hatırlayalım o halde 😂

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