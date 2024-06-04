Kötü mü Bitti? Eski FBI Ajanı Sevgilisi Amerikalı Aynasız’dan Ayrılan Yasemin Allen’in Gerginliği Göze Battı
Kötü mü Bitti? Eski FBI Ajanı Sevgilisi Amerikalı Aynasız’dan Ayrılan Yasemin Allen’in Gerginliği Göze Battı
Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Amerikalı Aynasız'ın hızlı yükselen aşkı geçtiğimiz günlerde aniden son bulmuştu. Ayrılık sonrası ilk defa konuşan güzel oyuncunun gerginliği gözlerden kaçmadı...
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Amerikalı Aynasız lakaplı eski FBI ajanı Erdal Kaya'yla yaşadığı aşkla gündeme düşen güzel oyuncu Yasemin Kay Allen özel hayatıyla konuştuğumuz isimlerden biri.
Mart ayında başlayan ilişkilerini oldukça 'maceralı' şekilde yaşamayı sürdüren, yeri geldiğinde nazar değmesin diye kurşun niyetine mermi döken çiftimiz aşk dolu paylaşımlarıyla ilgi çekiyordu.
Çiftimiz nazara mı geldi bilinmez, ikili geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkmış ve ayrılık haberi böylece ışık hızında yayılmıştı...
Biten ilişkisi sonrası Muhabironline kameralarına konuşan isim ayrılık haberiyle ilgili konuşmak istemeyince güzel oyuncunun gergin anları kameralara böyle yansıdı.
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