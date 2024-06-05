Bir Yürüyüşüyle Sokakları Ateşe Veren Mert Demir'in Yeni Pozlarına Serenay Sarıkaya Kayıtsız Kalamadı!
Bir Yürüyüşüyle Sokakları Ateşe Veren Mert Demir'in Yeni Pozlarına Serenay Sarıkaya Kayıtsız Kalamadı!
Aşk haberleriyle gündemi sallayan, kimileri tarafından çok yakıştırılırken, kimileri tarafından tartışmalara yol açan Mert Demir ve Serenay Sarıkaya aşka geldi.
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Son dönemlerin en tartışmalı aşkı olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftinin birliktelikleri kimilerine reklam üzerine kurulmuş bir ilişki gibi gelirken, kimileri tarafından da son derece yakıştırılıyor.
Elle Style Awards gecesinde gözlerimizin aradığı fakat Mert Demir'in açıklamasıyla tatile çıktığını öğrendiğimiz Serenay Sarıkaya son hamlesiyle ilgi çekti.
“Yılın Stil Sahibi Müzisyeni” ödülünü kazanan ünlü şarkıcının yanında gözlerimiz sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı ararken kendisi yaptığı yorumla gündeme geldi.
En son Mert Demir'in Instagram paylaşımına yaptığı "o tişört benim" yorumla magazin manşetlerinde yerini almıştı güzel isim, Demir'in yanıtı ise çok eleştirilmişti...
Geçtiğimiz saatlerde sokaklarda yürürken havalı pozlarını paylaşan Mert Demir'e Sarkaya'dan yine yorum gecikmedi!
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Karelere kayıtsız kalamayan Serenay Sarıkaya'nın "Nasıl yani🙄😍♥️" tepkisi kısa sürede fotoğraflardan daha çok ilgi çekti.
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