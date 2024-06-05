Külotlu Çorap Kombiniyle Dillere Düşen Bartu Küçükçağlayan'a "Rezilliğin Adı Sanat Oldu" Tepkileri Yükseldi
Külotlu Çorap Kombiniyle Dillere Düşen Bartu Küçükçağlayan'a "Rezilliğin Adı Sanat Oldu" Tepkileri Yükseldi
Hem oyunculuk hem de müzik kariyeriyle adından bahsettiren Bartu Küçükçağlayan yine farklı tarzıyla dillere düştü.
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Oyunculuk kariyeriyle adını duyuran Bartu Küçükçağlayan'ı çoğumuz yer aldığı Yalan Dünya, Binbir Gece ve Jet Sosyete gibi efsane dizilerle tanıyoruz.
Sadece oyunculuğuyla değil müzik kariyeriyle de hayran kitlesini gittikçe büyüten Küçükçağlayan Büyük Ev Ablukada isimli grubunun üyelerinden biri.
Sahnede giydiği kostümlerle ilgi çeken isim sık sık kombinleri ve makyajı yüzünden eleştirilirken külotlu çorap modasından da geri kalmıyor!
Geçtiğimiz gece dinleyicileriyle buluşan Büyük Ev Abluka grubu keyifli vakit geçirirken, Bartu Küçükçağlayan'ın sahne tarzı dikkatlerden kaçmadı....
Sarı ceketi, mavi külotlu çorabı ve sahne makyajıyla eğlenen isim kameralara böyle yansıdı👇
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