Bir Olayın Altından da Çıkma! Kanye West'e Eski Asistanı Tarafından Cinsel Taciz Suçlamasıyla Dava Açıldı
Bir Olayın Altından da Çıkma! Kanye West'e Eski Asistanı Tarafından Cinsel Taciz Suçlamasıyla Dava Açıldı
Kaynak: https://www.tmz.com/2024/06/03/kanye-...
Yeni eşi Bianca Censori'nin kıyafetleri ve ortaya atılan iddialarla gündeme düşen Kanye West son olarak +18 film sektörüne girmesiyle çok konuşulmuştu. Sık sık magazin manşetlerinde yer alan ve olaysız bir an olsun duramayan ismin eski asistanına cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.
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Kim Kardashian ile olaylı boşanması, ırkçı söylemleri, yeni karısı Bianca Censori'nin giyim tarzı derken bir an olsun gündemden düşmeyen isimlerden birisi Kanye West.
Şarkılarıyla milyonların beğenisini toplayan ünlü rapçi karıştığı olaylara rağmen kariyerinde zirveye yerleşmeye devam ediyor.
Eşine giydirdiği kıyafetler yüzünden sürekli tepki çeken West, son olarak +18 film işine girdiğini söylemiş ve çizgiyi aşan rapçi bir kere daha herkesi şoke etmişti.
Başka bir skandalla gündeme gelen Kanye West’e eski asistanı cinsel taciz suçlamalarıyla dava açtı. Kanye’nin kendisine cinsel içerikli mesajlar/videolar gönderdiğini ve telefon konuşmaları sırasında Kanye’nin mastürbasyon yaptığını iddia eden Lauren Pisciotta, rapçi hakkında akıl almaz suçlamalarda bulundu.
Cinsel içerikli mesajların da ifşaladığı öğrenilen olayda, TMZ'in haberine göre, 35 yaşındaki Pisciotta, 46 yaşındaki West'in, OnlyFans hesabı aracılığıyla gelir elde ettiği bir dönemde kendisini asistanı olarak çalışmak üzere işe aldığı söylendi.
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2022 senesinde işten ayrıldığını belirten ünlü rapçinin eski asistanı, 3 milyon dolarlık kıdem tazminatının hiçbir zaman ödenmediğini iddia etti.
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