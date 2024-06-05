Bir Olayın Altından da Çıkma! Kanye West'e Eski Asistanı Tarafından Cinsel Taciz Suçlamasıyla Dava Açıldı

Yeni eşi Bianca Censori'nin kıyafetleri ve ortaya atılan iddialarla gündeme düşen Kanye West son olarak +18 film sektörüne girmesiyle çok konuşulmuştu. Sık sık magazin manşetlerinde yer alan ve olaysız bir an olsun duramayan ismin eski asistanına cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.