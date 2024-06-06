İlber Ortaylı Candaş Tolga’nın Sorularıyla Gündem Hakkında Konuştu: “Hayvan Katline Kimse Müsaade Etmez”

Candaş Tolga’nın YouTube platformundan sürdürdüğü Kafa TV programının yeni konuğu İlber Ortaylı oldu. Candaş Tolga kamuda tasarruftan, sokak köpeklerine sıcak gündemi sordu, İlber Ortaylı da düşüncelerini aktardı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Candaş Tolga öncelikle tasarruf konusuna değindi. Ortaylı’ın yanıtı ise “Hiç inanmam öyle şeylere. Türkiye’de öyle bir saltanat merakı vardır ki bürokraside, rezalettir.” şeklinde oldu.
Sokak köpekleri hakkında yapılan yasa tasarısı içinse “Hayvan katline kimse müsaade etmez. Bu işi de ideolojiyle açıklamasınlar. Her kesimden insan hayvanseverdir." sözlerini kullandı.
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