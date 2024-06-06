İlber Ortaylı Candaş Tolga’nın Sorularıyla Gündem Hakkında Konuştu: “Hayvan Katline Kimse Müsaade Etmez”

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Yeni Eğitim Müfredatını Hicvettiği Anları Paylaştı

Yo Yo Yo Bunu Bize Yapma: Kuantum 51'den Yeni Şarkısının Kesidini Paylaşan Tarkan Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Tam Yerinde Müdahale: Hollanda'da Video Çeken Bir Genç Kızı Rahatsız Eden Şahısa Atlı Polis Müdahale Etti