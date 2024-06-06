THY Uçağı Acil Durum Bildirdi: Uçak Saatler Sonra İstanbul’a Döndü

Türk Hava Yolları’na ait TK801 sefer sayılı İstanbul-Panama seferini yapan yolcu uçağında acil durum bildirildi. Uçuş ekibi ilk önce Paris’e divert kararı aldı. Daha sonra bu karardan vazgeçilmesi üzerine iniş için İstanbul’a yönlendirildi. Uçak akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.