Bütün Canlılarda Erkek Dişiden Güzeldir Diyerek Kadınların Makyaj Yapma Sebebini Açıklayan ‘Deha’

Bir şahıs kendinden ve fikirlerinden çok emin bir şekilde çektiği video ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Erkeklerin kadınlardan daha güzel olduğunu ve kadınların erkeklere erişebilmek için makyaj yaptığı dile getiren kişiye işin aslını anlatan birçok yorum geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bütün canlılarda erkeklerin dişiye kıyasla daha güzel olduğunu söyleyen şahıs hayvanları örnek vererek konuşmaya başladı.
Ardıdan ise “Erkeğin seviyesine ulaşmak çin kadınlar makyaj yaparak süslenirler.” demesiyle ise birkaç saniyeliğine şok etkisi yarattı.
Bunlara ek olarak kadınlar makyaj yapmasına rağmen erkeklerin seviyesine ulaşamaz demesi de ayrı bir olaydı.
İşte detaylar 👇
Ve gelen yorumlardan birkaçı. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
bir arabın beni güzel bulmasından mutlu olmayacağım.. Hatta parasıyla beni ikna etmeye kalkmasından endişe bile duyabilirim :D
🤣🤣🤣
dişi seçer erkek seçilir cahil adam beğensen de beğenmesen de doğanın işleyişi bu
👏👏güzeldi ama cahille cahil olma bence 😂😂
Doğrudur, hayvan ve bitki aleminde genel anlamda erkek daha süslü, şatafatlı ve boyut olarak da iridir. Soyunu devam ettirebilmek için her iki cinsiyete de i... Devamını Gör