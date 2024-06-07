Bütün Canlılarda Erkek Dişiden Güzeldir Diyerek Kadınların Makyaj Yapma Sebebini Açıklayan ‘Deha’

Bir şahıs kendinden ve fikirlerinden çok emin bir şekilde çektiği video ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Erkeklerin kadınlardan daha güzel olduğunu ve kadınların erkeklere erişebilmek için makyaj yaptığı dile getiren kişiye işin aslını anlatan birçok yorum geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.