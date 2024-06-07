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Bütün Canlılarda Erkek Dişiden Güzeldir Diyerek Kadınların Makyaj Yapma Sebebini Açıklayan ‘Deha’

Bütün Canlılarda Erkek Dişiden Güzeldir Diyerek Kadınların Makyaj Yapma Sebebini Açıklayan ‘Deha’

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 14:25

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Bir şahıs kendinden ve fikirlerinden çok emin bir şekilde çektiği video ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Erkeklerin kadınlardan daha güzel olduğunu ve kadınların erkeklere erişebilmek için makyaj yaptığı dile getiren kişiye işin aslını anlatan birçok yorum geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Bütün canlılarda erkeklerin dişiye kıyasla daha güzel olduğunu söyleyen şahıs hayvanları örnek vererek konuşmaya başladı.

Bütün canlılarda erkeklerin dişiye kıyasla daha güzel olduğunu söyleyen şahıs hayvanları örnek vererek konuşmaya başladı.

Ardıdan ise “Erkeğin seviyesine ulaşmak çin kadınlar makyaj yaparak süslenirler.” demesiyle ise birkaç saniyeliğine şok etkisi yarattı.

Ardıdan ise “Erkeğin seviyesine ulaşmak çin kadınlar makyaj yaparak süslenirler.” demesiyle ise birkaç saniyeliğine şok etkisi yarattı.

Bunlara ek olarak kadınlar makyaj yapmasına rağmen erkeklerin seviyesine ulaşamaz demesi de ayrı bir olaydı.

Bunlara ek olarak kadınlar makyaj yapmasına rağmen erkeklerin seviyesine ulaşamaz demesi de ayrı bir olaydı.

İşte detaylar 👇

Ve gelen yorumlardan birkaçı. 👇

Ve gelen yorumlardan birkaçı. 👇
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Fırat B.

bir arabın beni güzel bulmasından mutlu olmayacağım.. Hatta parasıyla beni ikna etmeye kalkmasından endişe bile duyabilirim :D

a.b.c

🤣🤣🤣

lily

dişi seçer erkek seçilir cahil adam beğensen de beğenmesen de doğanın işleyişi bu

nevertheless

👏👏güzeldi ama cahille cahil olma bence 😂😂

Harfen Daz

Doğrudur, hayvan ve bitki aleminde genel anlamda erkek daha süslü, şatafatlı ve boyut olarak da iridir. Soyunu devam ettirebilmek için her iki cinsiyete de i... Devamını Gör