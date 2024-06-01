TRT, 1994 Yılına Ait Kazancılar Çarşısı'ndaki Bir Kahvaltının Arşiv Görüntülerini Paylaştı!

Her yöremizin kendine has damak tadı olduğu gibi bazı yemek isimleriyle özdeşleşen şehirlerimiz de var. Yemekleri ve diğer kültürel ögelerini sahiplenişiyle Adana, yıllardır mirasını koruyan şehirlerimizden birisi. Adana'nın ününe sahip olduğu yemeği ise ''ciğer''.