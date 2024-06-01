TRT, 1994 Yılına Ait Kazancılar Çarşısı'ndaki Bir Kahvaltının Arşiv Görüntülerini Paylaştı!

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TRT, 1994 yılında Adana'nın Kazancılar Çarşısı'nda çektiği bir arşiv röportajı yayınladı. Yapılan röportajda muhabir, ''O dönemlerde Adana'da bir pazar kahvaltısı nasıl olur, kahvaltıda neler yenir ve nerede yapılır?'' sorularının üzerinde durdu.
Çarşı'ya kahvaltı yapmaya gelenler; kahvaltıda ciğer, domates salatası, ayran ve şalgam tükettiğini söyledi. Kahvaltıyı hep birlikte çarşıda yapan vatandaşların görüntüleri, eski günlerin sıcaklığını özletecek nitelikteydi.
İşte o görüntüler;
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