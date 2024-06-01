Görüş Bildir
Haberler
Video
TRT, 1994 Yılına Ait Kazancılar Çarşısı'ndaki Bir Kahvaltının Arşiv Görüntülerini Paylaştı!

TRT, 1994 Yılına Ait Kazancılar Çarşısı'ndaki Bir Kahvaltının Arşiv Görüntülerini Paylaştı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 17:18

İçerik Devam Ediyor

Her yöremizin kendine has damak tadı olduğu gibi bazı yemek isimleriyle özdeşleşen şehirlerimiz de var. Yemekleri ve diğer kültürel ögelerini sahiplenişiyle Adana, yıllardır mirasını koruyan şehirlerimizden birisi. Adana'nın ününe sahip olduğu yemeği ise ''ciğer''.

İçeriğin Devamı Aşağıda

TRT, 1994 yılında Adana'nın Kazancılar Çarşısı'nda çektiği bir arşiv röportajı yayınladı. Yapılan röportajda muhabir, ''O dönemlerde Adana'da bir pazar kahvaltısı nasıl olur, kahvaltıda neler yenir ve nerede yapılır?'' sorularının üzerinde durdu.

TRT, 1994 yılında Adana'nın Kazancılar Çarşısı'nda çektiği bir arşiv röportajı yayınladı. Yapılan röportajda muhabir, ''O dönemlerde Adana'da bir pazar kahvaltısı nasıl olur, kahvaltıda neler yenir ve nerede yapılır?'' sorularının üzerinde durdu.

Çarşı'ya kahvaltı yapmaya gelenler; kahvaltıda ciğer, domates salatası, ayran ve şalgam tükettiğini söyledi. Kahvaltıyı hep birlikte çarşıda yapan vatandaşların görüntüleri, eski günlerin sıcaklığını özletecek nitelikteydi.

Çarşı'ya kahvaltı yapmaya gelenler; kahvaltıda ciğer, domates salatası, ayran ve şalgam tükettiğini söyledi. Kahvaltıyı hep birlikte çarşıda yapan vatandaşların görüntüleri, eski günlerin sıcaklığını özletecek nitelikteydi.

İşte o görüntüler;

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın