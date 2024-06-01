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Çiçeklerin Büyüleyici Ahengi: Yetmiş Yedi Farklı Çiçeğin Açma Anı Otuz Bin Saatte Kaydedildi

Çiçeklerin Büyüleyici Ahengi: Yetmiş Yedi Farklı Çiçeğin Açma Anı Otuz Bin Saatte Kaydedildi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 15:25

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Çiçekler, hoş kokuları ve renkli görünümleriyle doğanın yegane süsleridir. Sağlık ve kozmetik gibi birçok alanda farklı çiçeklerin şifalı özlerinden yararlanılır.

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@miguelhotero isimli kullanıcı X hesabında paylaştığı bir videoda yetmiş yedi farklı çiçeğin açma anını paylaştı.

@miguelhotero isimli kullanıcı X hesabında paylaştığı bir videoda yetmiş yedi farklı çiçeğin açma anını paylaştı.

Yazdığı açıklamada, bu göz alıcı çiçeklerin fotoğraflanmasının üç yıl yedi aya karşılık gelen ''30.000 saat'' sürdüğünü söyledi.

Yazdığı açıklamada, bu göz alıcı çiçeklerin fotoğraflanmasının üç yıl yedi aya karşılık gelen ''30.000 saat'' sürdüğünü söyledi.

Bu muazzam görüntülerin tadını çıkarmak isteyenler için🌸

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