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Fransa'da Yaşayan Bir Türk Vatandaş Röportaj Verdi: ''10 Bin Euro Maaş Verseler Bile Dönmem. Güvencesi Yok."

Fransa'da Yaşayan Bir Türk Vatandaş Röportaj Verdi: ''10 Bin Euro Maaş Verseler Bile Dönmem. Güvencesi Yok."

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 14:33

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Türkiye'de teknolojik aletler oldukça pahalı fiyatlara satıldığından birçok vatandaş aldığı ürünü dikkatli ve muhafaza ederek kullanmakta. Kırılmaz camlar ve telefon kılıfları bu muhafaza örneklerinden yalnızca ikisi.

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Ube Haber'de paylaşılan sokak röportajında Fransa'da yaşayan vatandaş, ekonomik olarak gayet rahat bir hayat yaşadığını örneklerle anlattı.

Ube Haber'de paylaşılan sokak röportajında Fransa'da yaşayan vatandaş, ekonomik olarak gayet rahat bir hayat yaşadığını örneklerle anlattı.

"Burada millet telefona kılıf koymuş, koruyucu koymuş, şey yapıyor. Fransa'da 3 gün çalış, IPhone al.'' cümlesiyle konuşmasına devam etti.

"Burada millet telefona kılıf koymuş, koruyucu koymuş, şey yapıyor. Fransa'da 3 gün çalış, IPhone al.'' cümlesiyle konuşmasına devam etti.

O röportaj;

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