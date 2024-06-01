Fransa'da Yaşayan Bir Türk Vatandaş Röportaj Verdi: ''10 Bin Euro Maaş Verseler Bile Dönmem. Güvencesi Yok."

Türkiye'de teknolojik aletler oldukça pahalı fiyatlara satıldığından birçok vatandaş aldığı ürünü dikkatli ve muhafaza ederek kullanmakta. Kırılmaz camlar ve telefon kılıfları bu muhafaza örneklerinden yalnızca ikisi.
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Ube Haber'de paylaşılan sokak röportajında Fransa'da yaşayan vatandaş, ekonomik olarak gayet rahat bir hayat yaşadığını örneklerle anlattı.
"Burada millet telefona kılıf koymuş, koruyucu koymuş, şey yapıyor. Fransa'da 3 gün çalış, IPhone al.'' cümlesiyle konuşmasına devam etti.
O röportaj;
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