''Deniz Havası İyi Gelir'' Derken Bunu Kastetmemiştik: İstanbul'un Havası 12 Euro'ya Satışta!

Ekoltv canlı yayınına katılan konukların sırf haberini yapabilmek için satın aldıkları ürün izleyen herkesi şoke etti.
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''420 Tl verdik haber yapmak için, gittik havayı aldık.'' ifadelerini kullanan konuklar boş şişeyi izleyenlere gösterdi. O anlarda spiker gülümsemesini kontrol altında tutamadı.
Şişenin yanında verilen yazıda ise ''İstanbul'u evinize taşıyın.'' yazarken; konuklar bu şişeye gerçekten fazla talep olduğunu söyledi.
Canlı yayındaki o anlar;
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