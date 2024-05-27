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''Deniz Havası İyi Gelir'' Derken Bunu Kastetmemiştik: İstanbul'un Havası 12 Euro'ya Satışta!

''Deniz Havası İyi Gelir'' Derken Bunu Kastetmemiştik: İstanbul'un Havası 12 Euro'ya Satışta!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 17:11

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Ekoltv canlı yayınına katılan konukların sırf haberini yapabilmek için satın aldıkları ürün izleyen herkesi şoke etti.

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''420 Tl verdik haber yapmak için, gittik havayı aldık.'' ifadelerini kullanan konuklar boş şişeyi izleyenlere gösterdi. O anlarda spiker gülümsemesini kontrol altında tutamadı.

''420 Tl verdik haber yapmak için, gittik havayı aldık.'' ifadelerini kullanan konuklar boş şişeyi izleyenlere gösterdi. O anlarda spiker gülümsemesini kontrol altında tutamadı.

Şişenin yanında verilen yazıda ise ''İstanbul'u evinize taşıyın.'' yazarken; konuklar bu şişeye gerçekten fazla talep olduğunu söyledi.

Şişenin yanında verilen yazıda ise ''İstanbul'u evinize taşıyın.'' yazarken; konuklar bu şişeye gerçekten fazla talep olduğunu söyledi.

Canlı yayındaki o anlar;

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