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Hocasının Son Ders Konuşmasını Kaydeden Öğrencinin Paylaştığı Video Yüzlerde Buruk Bir Gülümseme Bıraktı

Hocasının Son Ders Konuşmasını Kaydeden Öğrencinin Paylaştığı Video Yüzlerde Buruk Bir Gülümseme Bıraktı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 16:44

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Eğitim hayatı göz açıp kapayıncaya kadar hızla geçen; bir dolu anıya ev sahipliği yapan bir dönem. Öyle ki, mezun olmadan önce girilen son dersin birçok öğrencinin kalbinde biraz hüzün bıraktığı da doğrudur; artık hayatınızda bambaşka bir süreç başlayacaktır ve bu son ders onu en çok hissettiğiniz yerdir.

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@nida.bilgili isimli kullanıcının paylaştığı bu videoda eğitim kurumundaki hocası bir konuşma yaptı.

@nida.bilgili isimli kullanıcının paylaştığı bu videoda eğitim kurumundaki hocası bir konuşma yaptı.

Yaptığı konuşmasında, ''artık meslektaşımsınız.'' diyen ve saygının önemine vurgu yapan hoca, yorumlarda kullanıcıların takdirini topladı.

Yaptığı konuşmasında, ''artık meslektaşımsınız.'' diyen ve saygının önemine vurgu yapan hoca, yorumlarda kullanıcıların takdirini topladı.

İşte o anlar;

Kullanıcılardan gelen yorumlardan bazıları şu şekilde oldu;

Kullanıcılardan gelen yorumlardan bazıları şu şekilde oldu;

Bazı kullanıcılar da kendisini tanıyormuş.

Bazı kullanıcılar da kendisini tanıyormuş.
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Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler...

Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler...

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