Hocasının Son Ders Konuşmasını Kaydeden Öğrencinin Paylaştığı Video Yüzlerde Buruk Bir Gülümseme Bıraktı

Eğitim hayatı göz açıp kapayıncaya kadar hızla geçen; bir dolu anıya ev sahipliği yapan bir dönem. Öyle ki, mezun olmadan önce girilen son dersin birçok öğrencinin kalbinde biraz hüzün bıraktığı da doğrudur; artık hayatınızda bambaşka bir süreç başlayacaktır ve bu son ders onu en çok hissettiğiniz yerdir.