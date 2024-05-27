Hocasının Son Ders Konuşmasını Kaydeden Öğrencinin Paylaştığı Video Yüzlerde Buruk Bir Gülümseme Bıraktı

Eğitim hayatı göz açıp kapayıncaya kadar hızla geçen; bir dolu anıya ev sahipliği yapan bir dönem. Öyle ki, mezun olmadan önce girilen son dersin birçok öğrencinin kalbinde biraz hüzün bıraktığı da doğrudur; artık hayatınızda bambaşka bir süreç başlayacaktır ve bu son ders onu en çok hissettiğiniz yerdir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
@nida.bilgili isimli kullanıcının paylaştığı bu videoda eğitim kurumundaki hocası bir konuşma yaptı.
Yaptığı konuşmasında, ''artık meslektaşımsınız.'' diyen ve saygının önemine vurgu yapan hoca, yorumlarda kullanıcıların takdirini topladı.
İşte o anlar;
Kullanıcılardan gelen yorumlardan bazıları şu şekilde oldu;
Bazı kullanıcılar da kendisini tanıyormuş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👏
Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler...
🫠
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın