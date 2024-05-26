Giray Altınok Yaptığı Paylaşımla Astrolog Meral Güven'i Tiye Aldı: ''Ali Koç Astrolog Meral'le Konuşuyor''

Giray Altınok, güncel olarak 'Prens' dizisinde başrol oynamakta. Oldukça sevilen bir oyuncu olan Giray Altınok'un Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından X'te 'Prens' dizisinden bir repliğini paylaşması gündem oldu.
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Altınok'un paylaştığı tweet bu şekilde:
Paylaştığı repliğin tamamı için;
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Yeni reklam programına sokm onedio..
@mama, @eso beni de başlattınız sonunda Prens’e. Aklınızı delirin emi? 🤦🏻♀️🤗
ayy Arwenim pişman olmazsın emin ol umarım sevmişindir 🥳