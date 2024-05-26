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Giray Altınok Yaptığı Paylaşımla Astrolog Meral Güven'i Tiye Aldı: ''Ali Koç Astrolog Meral'le Konuşuyor''

Giray Altınok Yaptığı Paylaşımla Astrolog Meral Güven'i Tiye Aldı: ''Ali Koç Astrolog Meral'le Konuşuyor''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 22:53

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Giray Altınok, güncel olarak 'Prens' dizisinde başrol oynamakta. Oldukça sevilen bir oyuncu olan Giray Altınok'un Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından X'te 'Prens' dizisinden bir repliğini paylaşması gündem oldu.

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Altınok'un paylaştığı tweet bu şekilde:

Altınok'un paylaştığı tweet bu şekilde:
twitter.com

Paylaştığı repliğin tamamı için;

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ozzymandias27

Yeni reklam programına sokm onedio..

Arwen

@mama, @eso beni de başlattınız sonunda Prens’e. Aklınızı delirin emi? 🤦🏻‍♀️🤗

mamamia

ayy Arwenim pişman olmazsın emin ol umarım sevmişindir 🥳