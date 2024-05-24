Onlar Hayata 1-0 Önde Başladı: Rekabet Sevginin Önüne Geçemedi!

Çocukların spor ve sanatın dallarıyla küçük yaşta ilgilenmeye başlamaları onların fiziksel, ruhsal ve mental sağlıkları için oldukça önemli. Sporun birçok dalında çocuklar özgüven edinip gelişimlerine katkı sağlarken; rekabet ve hırs gibi olumsuz duygularla da bu yolla tanışabilir.
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Minik futbolcular maç esnasında ufak bir gerginlik yaşadılar.
Nitekim minik oyunculardan birisi kalbi kırılan rakibini teselli etmeyi diğer tüm şeylerden önde tuttu. Bu saf sevgiden doğan sarılma anı izleyenleri duygulandırdı.
İşte o anlar;
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