Eskişehir'de Kadın Kadının Yurdu: Tramvaydan İnen Vatmanı Şemsiyesiyle Yağmurdan Koruyan Kadın Viral Oldu!

Kadın dayanışması, günümüzde en çok önem verilmesi gereken kavramların başında geliyor. Kadınlar olarak hayatın her alanında birbirimizin tam karşısında değil; hemen yanında olmamız gerektiğini bizlere tekrar hatırlatan bir video sosyal medyada gündem oldu.
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Eskişehir'de bir vatmanın makas değiştirmek için tramvaydan inmesi gerekti fakat hava oldukça yağışlıydı.
Vatmanı yağmurdan korumak için bir kadın vatandaş ona şemsiyesiyle eşlik etti.
Dünyanın hala iyi insanların hatırına döndüğüne bizleri inandıran o video;
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