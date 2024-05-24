Almanya'da Yaşayan Bir Türk Kullanıcı 'Date'lerde Kendisi Hakkında Yapılan Yorumları Mercek Altına Aldı!

İlk buluşmalarda karşı tarafı daha iyi tanımak adına ona çeşitli sorular yöneltilir ve ardından bize yöneltilen soruları cevaplandırırız. Böylelikle buluşmanın nasıl bir dinamikte ilerleyeceği şekillendirilir. Bu karşılıklı soru ve cevap sürecine ek olarak; karşı tarafın gerek fiziksel gerekse de karakteristik özellikleri hakkında yorumumuzu da dile getirebiliriz.