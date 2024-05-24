Almanya'da Yaşayan Bir Türk Kullanıcı 'Date'lerde Kendisi Hakkında Yapılan Yorumları Mercek Altına Aldı!

İlk buluşmalarda karşı tarafı daha iyi tanımak adına ona çeşitli sorular yöneltilir ve ardından bize yöneltilen soruları cevaplandırırız. Böylelikle buluşmanın nasıl bir dinamikte ilerleyeceği şekillendirilir. Bu karşılıklı soru ve cevap sürecine ek olarak; karşı tarafın gerek fiziksel gerekse de karakteristik özellikleri hakkında yorumumuzu da dile getirebiliriz.
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''Almanya'da Bir Türk Kızı Olarak Date'e Çıkmak'' isimli içeriğiyle @mervebulutyt isimli kullanıcı da gittiği buluşmalarda kendisiyle ilgili aldığı yorumlardan bahsetti.
Videoda Alman erkekleri ve Türk erkeklerini bir noktada benzetti. Buna ek olarak buluşmalarında onun hakkında yapılan yorumları da kendi çerçevesinde yeniden yorumladı.
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