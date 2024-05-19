Tek Bir Ruh İki Ayrı Bedende: Ruh Eşiyle Evlenen Kadının Videosu Viral Oldu

'Seven sevdiğiyle uğraşır' sözünün bir yansımasını aile bireylerimizle de yaşayabiliyoruz. Annesinden '' böyle gidersen kimse seni almaz'' sözünü duyan bir kullanıcı da bu sözden esinlenmiş olacak ki eşiyle yaşadığı ahenkli ilişkiyi aktarmak için bu sözü şaka yoluyla kullanıp bir video paylaştı.