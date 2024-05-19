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Tek Bir Ruh İki Ayrı Bedende: Ruh Eşiyle Evlenen Kadının Videosu Viral Oldu

Tek Bir Ruh İki Ayrı Bedende: Ruh Eşiyle Evlenen Kadının Videosu Viral Oldu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 21:19

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'Seven sevdiğiyle uğraşır' sözünün bir yansımasını aile bireylerimizle de yaşayabiliyoruz. Annesinden '' böyle gidersen kimse seni almaz'' sözünü duyan bir kullanıcı da bu sözden esinlenmiş olacak ki eşiyle yaşadığı ahenkli ilişkiyi aktarmak için bu sözü şaka yoluyla kullanıp bir video paylaştı.

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Videonun bütününde birçok farklı figürü uyum içerisinde deneyen çiftin o görüntüleri izleyenlerin gerçek aşka olan inancını yeniden yeşertti.

Videonun bütününde birçok farklı figürü uyum içerisinde deneyen çiftin o görüntüleri izleyenlerin gerçek aşka olan inancını yeniden yeşertti.

İşte o video;

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