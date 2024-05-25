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Turist Olarak Mısır'a Giden Bir Kadın Yaşadığı Zorlukları Anlattı: ''Sürekli Rahatsız Ediyorlar!''

Turist Olarak Mısır'a Giden Bir Kadın Yaşadığı Zorlukları Anlattı: ''Sürekli Rahatsız Ediyorlar!''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 12:49

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Mısır, gerek siyasetiyle gerekse de sosyolojik yapısıyla ''eril egemen dünya görüşünü'' yeniden üreten ülkelerden biri. Kendini bir otorite sembolü haline getiren erkek vatandaşların aşırı rahat tavırları da Mısır'da kadınların yaşamını oldukça kısıtlar bir nitelikte. Bir kadın kullanıcı da Mısır'da yaşadığı 'turist olma' deneyimini sosyal medyaya aktardı ve o görüntü gündem oldu.

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Mısır'da kadın yaşamındaki özgürlüğün ''bir turist olarak oraya gidilse de'' nasıl kısıtlandığını bir video ile anlattı.

Mısır'da kadın yaşamındaki özgürlüğün ''bir turist olarak oraya gidilse de'' nasıl kısıtlandığını bir video ile anlattı.

Yaşadığı deneyimi ''sinir bozucu'' olarak nitelendirdi.

Yaşadığı deneyimi ''sinir bozucu'' olarak nitelendirdi.

Videonun tamamı;

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