Turist Olarak Mısır'a Giden Bir Kadın Yaşadığı Zorlukları Anlattı: ''Sürekli Rahatsız Ediyorlar!''

Mısır, gerek siyasetiyle gerekse de sosyolojik yapısıyla ''eril egemen dünya görüşünü'' yeniden üreten ülkelerden biri. Kendini bir otorite sembolü haline getiren erkek vatandaşların aşırı rahat tavırları da Mısır'da kadınların yaşamını oldukça kısıtlar bir nitelikte. Bir kadın kullanıcı da Mısır'da yaşadığı 'turist olma' deneyimini sosyal medyaya aktardı ve o görüntü gündem oldu.