"Asgari Ücretli Birisini Sever miydiniz?" Sorusuna Aşka İnancımızı Arttıran Cevap Geldi

Konya’da Gezi Sırasında İlk Defa Koreli Gören Öğrencilerin Tepkilerine İzleyenlerden Cringe Yorumları Geldi

Yaşadığı Olayı Anlatmak İsteyen Öfkeli Vatandaşın Japonca Korece ve Kürtçe Harmanlı Şivesi Kahkahalara Boğdu

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