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"Asgari Ücretli Birisini Sever miydiniz?" Sorusuna Aşka İnancımızı Arttıran Cevap Geldi

"Asgari Ücretli Birisini Sever miydiniz?" Sorusuna Aşka İnancımızı Arttıran Cevap Geldi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 17:08

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Sokak röportajında bu defa 'Asgari Ücretli Birisini Sever miydiniz?' sorusu yöneltildi. Yöneltilen soruya genç kadının verdiği cevap ise sosyal medyadaki kullanıcıların beğenisini toplamayı başardı.

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Asgari ücretli biriyle beraber olabileceğini belirten genç kadın, yöneltilen soruya "Sevgi parayla mı oluyor?" yanıtını verdi.

Asgari ücretli biriyle beraber olabileceğini belirten genç kadın, yöneltilen soruya "Sevgi parayla mı oluyor?" yanıtını verdi.

Sorular gelmeye devam etse de verdiği cevapta ısrarcı olarak konu hakkındaki düşüncelerini değiştirmedi.

Sorular gelmeye devam etse de verdiği cevapta ısrarcı olarak konu hakkındaki düşüncelerini değiştirmedi.

Röportajın tamamı👇

Genç kadının cevabına gelen yorumlara birlikte bakalım👇

Genç kadının cevabına gelen yorumlara birlikte bakalım👇
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

Hayırlı bir işe vesile oluruz belki...

Hayırlı bir işe vesile oluruz belki...
twitter.com

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