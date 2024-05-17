"Asgari Ücretli Birisini Sever miydiniz?" Sorusuna Aşka İnancımızı Arttıran Cevap Geldi

Sokak röportajında bu defa 'Asgari Ücretli Birisini Sever miydiniz?' sorusu yöneltildi. Yöneltilen soruya genç kadının verdiği cevap ise sosyal medyadaki kullanıcıların beğenisini toplamayı başardı.
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Asgari ücretli biriyle beraber olabileceğini belirten genç kadın, yöneltilen soruya "Sevgi parayla mı oluyor?" yanıtını verdi.
Sorular gelmeye devam etse de verdiği cevapta ısrarcı olarak konu hakkındaki düşüncelerini değiştirmedi.
Röportajın tamamı👇
Genç kadının cevabına gelen yorumlara birlikte bakalım👇
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Hayırlı bir işe vesile oluruz belki...
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