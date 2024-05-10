96 Yaşındaki Amca Sokak Röportajında Uzun Yaşamın Sırrını Verdi

Sokak röportajına denk gelen Bahtiyar Erkek'e sağlığınızı neye borçlusunuz sorusu yöneltidi. 96 yaşında olduğunu söyleyen amcanın soruya verdiği cevaplar ise yüzlerde tebessüm bıraktırdı.
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Sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını açıklayan 96 yaşındaki amca ilk olarak evdeki hanımına borçlu olduğunu söyledi. Eşine duyduğu sevgi ve minnet hepimizin gözerini yaşarttı. Daha sonra beslenmeyle ilgili tüyolar vermeyi de ihmal etmedi tabii.
Bu tatlı amcamız hanımcı mı sanki biraz? Videoyu izleyelim;
Bu samimi videoya sosyal medya kullanıcıları da tepkisiz kalmadı.👇
Bazı hayaller kuruldu...
Amcayı çok sevmiş diye yorumladık
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🥺
Aynı fikirde olan bir kullanıcı daha
Örnek alıyoruz 😊
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