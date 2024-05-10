96 Yaşındaki Amca Sokak Röportajında Uzun Yaşamın Sırrını Verdi

Kuruluş Osman Setinde Namaz Kılan Bizans Askeri Viral Oldu

Şoförü Sadık Kutlu'nun Ağzından Atatürk'ün Ayran İkram Ettiği İmamla Yaptığı İçki Diyaloğu

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Meslek Sahiplerinin Çok Merak Edilen Maaşlarını Açıkladı

Boş Bulduğu Otobüsün Koltuğuna Oturan Derdo Köpek Viral Oldu

Yine Yaptı Yapacağını: Meriç Keskin, Ceyda Düvenci'nin "Erkekler de Ped Taşısın" Çıkışını Fena Tiye Aldı!