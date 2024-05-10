Haluk Bilginer'in Kadrosunda Yer Aldığı "The Veil" İsimli Dizide İngilizce Konuştuğu Sahneler Gündeme Geldi

Türkiye'nin tek Emmy ödülüne sahip Haluk Bilginer'i daha önceden de imza attığı başarılı projeler ve yetenekli oyunculu ile biliyoruz. Ünlü oyuncunun başarılarına bir yenisini daha ekleyip Elisabeth Moss'un yapımcılığını üstlendiği, aynı zamanda başrolü olduğu 'The Veil' isimli dizide oynayacağı açıklanmıştı.