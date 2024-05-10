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Haluk Bilginer'in Kadrosunda Yer Aldığı "The Veil" İsimli Dizide İngilizce Konuştuğu Sahneler Gündeme Geldi

Haluk Bilginer'in Kadrosunda Yer Aldığı "The Veil" İsimli Dizide İngilizce Konuştuğu Sahneler Gündeme Geldi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 14:50

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Türkiye'nin tek Emmy ödülüne sahip Haluk Bilginer'i daha önceden de imza attığı başarılı projeler ve yetenekli oyunculu ile biliyoruz. Ünlü oyuncunun başarılarına bir yenisini daha ekleyip Elisabeth Moss'un yapımcılığını üstlendiği, aynı zamanda başrolü olduğu 'The Veil' isimli dizide oynayacağı açıklanmıştı.

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The Veil dizisinin kadrosunda yer alan Haluk Bilginer'in Elisabeth Moss ile İngilizce konuştuğu sahneler paylaşıldı. Yetenekli oyuncunun İngilizcesi büyük beğeni topladı.

The Veil dizisinin kadrosunda yer alan Haluk Bilginer'in Elisabeth Moss ile İngilizce konuştuğu sahneler paylaşıldı. Yetenekli oyuncunun İngilizcesi büyük beğeni topladı.

Oyunculuğuyla birçok başarı elde etmiş olan sanatçımız Uluslarası alanda da başarılarıyla biliniyor.

Oyunculuğuyla birçok başarı elde etmiş olan sanatçımız Uluslarası alanda da başarılarıyla biliniyor.

İzlerken hayran kaldığımız video;

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