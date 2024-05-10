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Sertap Erener Sahnedeyken Türk ve Yunan Basın Ekibi "Everyway That I Can" Söyleyerek Beraber Dans Etti

Sertap Erener Sahnedeyken Türk ve Yunan Basın Ekibi "Everyway That I Can" Söyleyerek Beraber Dans Etti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 12:58

Bu sene İsveç'te düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasına Sertap Erener konuk olarak kaltıldı. 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde gördüğümüz Sertap Erener, sahnede tekrardan 'Everyway That I Can' şarkısını söyledi. Bu dakikalarda Türk ve Yunan basın ekibi de Erener'e eşlik etti.

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21 yıl aradan sonra Sertap Erener'i Eurovision sahnesinde görmek tüylerimizi diken diken etti.

21 yıl aradan sonra Sertap Erener'i Eurovision sahnesinde görmek tüylerimizi diken diken etti.

Sertap Erener'in sahnede olduğu dakikalarda Türk ve Yunan basın ekibinin birlikte "Everyway That I Can" şarkısını söyleyerek dans ettiği anlar gündem oldu.

Sertap Erener'in sahnede olduğu dakikalarda Türk ve Yunan basın ekibinin birlikte "Everyway That I Can" şarkısını söyleyerek dans ettiği anlar gündem oldu.

Eğlenceli anlar için sizleri videoya alalım👇

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