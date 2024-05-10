Sertap Erener Sahnedeyken Türk ve Yunan Basın Ekibi "Everyway That I Can" Söyleyerek Beraber Dans Etti
Sertap Erener Sahnedeyken Türk ve Yunan Basın Ekibi "Everyway That I Can" Söyleyerek Beraber Dans Etti
Bu sene İsveç'te düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasına Sertap Erener konuk olarak kaltıldı. 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde gördüğümüz Sertap Erener, sahnede tekrardan 'Everyway That I Can' şarkısını söyledi. Bu dakikalarda Türk ve Yunan basın ekibi de Erener'e eşlik etti.
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21 yıl aradan sonra Sertap Erener'i Eurovision sahnesinde görmek tüylerimizi diken diken etti.
Sertap Erener'in sahnede olduğu dakikalarda Türk ve Yunan basın ekibinin birlikte "Everyway That I Can" şarkısını söyleyerek dans ettiği anlar gündem oldu.
Eğlenceli anlar için sizleri videoya alalım👇
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