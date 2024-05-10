Sertap Erener Sahnedeyken Türk ve Yunan Basın Ekibi "Everyway That I Can" Söyleyerek Beraber Dans Etti

Bu sene İsveç'te düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasına Sertap Erener konuk olarak kaltıldı. 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde gördüğümüz Sertap Erener, sahnede tekrardan 'Everyway That I Can' şarkısını söyledi. Bu dakikalarda Türk ve Yunan basın ekibi de Erener'e eşlik etti.