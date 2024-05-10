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Eurovision’da İsrail Protestosu: Canlı Yayını Keserek Ateşkes Talep Ettiler

Eurovision’da İsrail Protestosu: Canlı Yayını Keserek Ateşkes Talep Ettiler

Eurovision
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.05.2024 - 08:14

Avrupa genelinde düzenlenene Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail protestolarını da beraberinde getirdi. Belçika’da yayın yapan VRT kanalı, canlı yayını keserek İsrail’in yaptığı katliamı kınadı ve ateşkes talebinde bulundu.

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Eurovision’da düzenlenen ikinci yarı final, İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliamın gölgesinde yapıldı.

Eurovision’da düzenlenen ikinci yarı final, İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliamın gölgesinde yapıldı.

Tüm tepkilere rağmen İsrail adayı Eden Golan yarı finalde yer aldı ve finale yükseldi.

Tüm tepkilere rağmen İsrail adayı Eden Golan yarı finalde yer aldı ve finale yükseldi.

Flamanca yayın yapan VRT, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision'ın ikinci yarı finalinin başında yayını keserek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Flamanca yayın yapan VRT, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision'ın ikinci yarı finalinin başında yayını keserek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

'Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes'

Belçikalı iki bakan, daha önce İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları sürdükçe Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaması gerektiğini düşündüklerini bildirmişti.

Belçikalı iki bakan, daha önce İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları sürdükçe Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaması gerektiğini düşündüklerini bildirmişti.

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