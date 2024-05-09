Tüyler Diken Diken: Sertab Erener 21 Yıl Sonra Yine İlk Gün Gibi Eurovision'u İnletti!
Tüyler Diken Diken: Sertab Erener 21 Yıl Sonra Yine İlk Gün Gibi Eurovision'u İnletti!
Bu sene İsveç'te düzenlenen Eurovision'un 9 Mayıs'taki yarı finalinde sahne 21 sene sonra yeniden Sertab Erener'in 'Everyway That I Can'iyle inledi! Tüyler diken diken oldu, kelimeler kifayetsiz kaldı...
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2003 yılında Eurovision'a "Everyway That I Can" şarkısıyla katılan, su gibi sesi ve efsane şarkılarıyla tanıdığımız Sertab Erener, ülkeye birincilik getirmişti!
Türkiye, Eurovision'a katılmayı 2013 yılında bıraktı. Seneler boyunca ülkemizi temsil eden isimleri heyecanla izledikten sonra büyük boşuna düştük... Eurovision hasreti de gün geçtikçe büyüdü!
Fakat geçtiğimiz aylarda Eurovision'dan Sertab Erener'e davet geldiğini öğrenmiştik ve heyecan yeniden doruğa çıkmıştı!
Bekleyiş sona erdi, Sertab Erener geçtiğimiz dakikalarda 21 yıl sonra yeniden Eurovision sahnesindeydi!
Daha önce "My Number One" şarkısıyla birinci olan Helena Paparizou ve "Take me To Your Heaven" şarkısıyla birinci olan Charlotte Perelli'nin ardından sahne alan Sertab Erener ortalığı ilk günkü gibi inletti!
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İşte Sertab Erener'in ikinci kez tarihe kazınmasına sebep olan o anlar:
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