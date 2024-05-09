Eurovision Heyecanını 21 Yıl Sonra Yeniden Yaşayacak Olan Sertab Erener'den Şans Dileyin Çağrısı!
Eurovision Heyecanını 21 Yıl Sonra Yeniden Yaşayacak Olan Sertab Erener'den Şans Dileyin Çağrısı!
İsveç'te düzenlenen Eurovision'un 9 Mayıs'taki yarı finalinde 21 yıl sonra yeniden 'Everyway That I Can'i söyleyecek olan Sertab Erener, tüm Türkiye'den şans dilemesini istedi!
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Uzun yıllardır şarkılarıyla da sesiyle de gönlümüzde taht kurmuş Sertab Erener, son birkaç haftadır her şeyden çok yaptırdığı estetik müdahalelerle gündemde biliyorsunuz.
Estetiğe gerek var mıydı, herkes gibi bu furyaya katılması lazım mıydı orası günlerdir büyük tartışma konusu. Fakat özellikle de bugün, estetik falan değil meselemiz!
Bundan 21 yıl önce, 2003'te koca bir gurur yaşamıştık hatırlarsanız! Sertab Erener, Eurovision'da ülkemizi temsil etmiş, birinciliği de ülkemize getirmişti.
2013'te Eurovision serüveni Türkiye için sona erdi. Bir daha o heyecanı hiç yaşayamadık ama hep hasret çektik! Ama güzel haber Sertab Erener'den gelmişti.
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda verdiği konserde Eurovision'dan kendisine davet geldiğini açıklamış, 21 sene sonra aynı sahneye çıkacağının müjdesini vermişti.
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Erener, iki gün önce İsveç'e yola çıkmıştı. Hatta dün de Eurovision sahnesindeki "Everyway That I Can" performasının prova görüntüleri sızmıştı.
Sabah saatlerinde sahne kıyafetiyle pozlar paylaşan Sertab Erener, birkaç dakika önce yeni bir paylaşımda daha bulundu.
Erener, Türkiye'den şans dilemesini istedi! "Ayy çok heyecanlı 😍 Bizim buralarda 22:00 sizin saatinizle 23:00 gibi Eurovision youtube kanalında buluşalım mı? ❤️🔥 Bana şans dileyin ✌🏻😘" notuyla aşağıdaki pozunu paylaştı.
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