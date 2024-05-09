Kolaysa Karar Verin: Kırmızı Dantelli Elbiseyi Serenay Sarıkaya mı Daha İyi Taşımış Kendall Jenner mı?
Kolaysa Karar Verin: Kırmızı Dantelli Elbiseyi Serenay Sarıkaya mı Daha İyi Taşımış Kendall Jenner mı?
Serenay Sarıkaya ve Kendall Jenner pişti oldu! Peki kim daha iyi taşıdı? Karar sizin!
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Attığı her adım olay olan Serenay Sarıkaya, son birkaç gündür gündemin tam da göbeğinde yer alıyor biliyorsunuz!
Netflix'te bugün yayınlanmaya başlayan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi sebebiyle günlerdir kafamızı nereye çevirsek orada olan güzel oyuncu kombin seçimleriyle öne çıkıyor haliyle...
Belki denk gelmişsinizdir, Sarıkaya'nın ekiple birlikte L'Officiel dergisine verdiği pozlarda giydiği dantelli kırmızı elbise epey dikkat çekmişti.
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, birkaç saat önce sosyal medya hesabından Vogue dergisine verdiği pozları paylaşarak gözleri şenlendirdi.
Ve tesadüfe bakın ki Kendall Jenner'ın da Serenay Sarıkaya'nın birkaç gün önce L'Officiel çekimlerinde giydiği 1 milyon 300 bin TL'lik Maison Valentino markalı elbiseyi giydiği ortaya çıktı!
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Kafalar karıştı tabii! Şimdi hazırsanız sözü size bırakıyoruz... Bu oldukça tuzlu kırmızı elbiseyi yerli güzelimiz Serenay Sarıkaya mı daha iyi taşımış Kendall Jenner mı?
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