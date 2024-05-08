İddialar Doğru Çıktı: Ali Can Ayyıldız'dan Ayrılan İlişki Profesörü Zeynep Bastık'tan Aşka Dair Özlü Sözler!

Sabah saatlerinde bir süredir beraber olduğu Ali Can Ayyıldız'la ayrıldığı iddia edilen Zeynep Bastık, ayrıldıklarını doğruladı. Daha önce de aşka ve ilişkilere dair yaptığı açıklamalarla gündem olaan Bastık'ın özlü sözleri yine güldürdü!