İddialar Doğru Çıktı: Ali Can Ayyıldız'dan Ayrılan İlişki Profesörü Zeynep Bastık'tan Aşka Dair Özlü Sözler!
İddialar Doğru Çıktı: Ali Can Ayyıldız'dan Ayrılan İlişki Profesörü Zeynep Bastık'tan Aşka Dair Özlü Sözler!
Sabah saatlerinde bir süredir beraber olduğu Ali Can Ayyıldız'la ayrıldığı iddia edilen Zeynep Bastık, ayrıldıklarını doğruladı. Daha önce de aşka ve ilişkilere dair yaptığı açıklamalarla gündem olaan Bastık'ın özlü sözleri yine güldürdü!
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Koltukta, sıcacık bir ortamda söylediği akustik coverlarla hayatımıza giren Zeynep Bastık, zaman içerisinde geçirdiği değişim ve dönüşümle küçük bir şok yaşattıktan sonra yeni haline hepimizi alıştırdı biliyorsunuz!
Her geçen yıl başarılarına yenisini ekleyen ve Türk pop müziğinde kendine sağlam bir yer edinen Bastık, her ne kadar son zamanlarda ortalığı kasıp kavuran Lan şarkısıyla gündemde olsa da kendisinin bir de epey merak edilen çalkantılı bir özel hayatı var!
Belki hatırlarsınız, Zeynep Bastık 2021'de uzun süredir beraber olduğu Tolga Akış'la evlenmişti.
Ancak çift, beraber bir yıl geçirdikten sonra boşanmaya karar vermiş, bu boşanma sürecini de alışık olduğumuzun çok dışında yaşamışlardı. Nasıl derseniz, beraber çalışmaya devam eden Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ın samimi halleri fazla medeni bulunmuştu.
Sonra birden devreye Ali Can Ayyıldız isimli beyefendi girdi. Yoluna devam eden Zeynep Bastık, Ayyıldız'a gönlünü fena kaptırdı. İlişkileri deli dolu devam ediyordu ki eğlenceye çıktıkları bir gece gündemin tam ortasına oturmuştu bu yeni çift.
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Yeni sevgilisi ve eski kocasıyla aynı mekanda doyasıya eğlenen Zeynep Bastık'a "Ali Can bey bu konuda ne düşünüyor?" diye sorulduğunda verdiği "en medeni benim, normali bu siz anormalsiniz" imalı cevabı dillere fena düşmüştü.
Marjinal olduklarını kabullendiğimiz çiftin arası hala sütliman sanıyorduk ki geçtiğimiz saatlerde "ayrıldıkları" iddiası ortaya atıldı.
Zeynep Bastık, birkaç saat önce muhabirlere verdiği röportajda sessiz sedasız bittiği söylenen aşk hakkında bir açıklamada bulundu ve ayrılığı doğruladı.
Daha önce de tuhaf tavırları ve cevaplarıyla dikkat çeken Zeynep Bastık, yine aşka dair bıraktığı özlü sözle öne çıktı. Aşk profesörü, "ilişkiler başlar ve biter" diyerek yüzyılın kaosuna son noktayı koydu... İşte o anlar:
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