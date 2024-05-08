Zeynep Bastık'ın Büyük Aşkı Ali Can Ayyıldız'dan Ayrıldığı İddia Edildi

Kendi şarkılarıyla da kariyerine bir seviye daha yukarı taşıyan, sahne şovlarıyla herkesin beğenisini kazanan Zeynep Bastık; son olarak Mabel Matiz'in söz ve müziğini üstlendiği 'Lan' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı. Hatta Billboard Global Top 10 listesine dahi yerleşmişti.