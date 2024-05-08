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Zeynep Bastık'ın Büyük Aşkı Ali Can Ayyıldız'dan Ayrıldığı İddia Edildi

Zeynep Bastık'ın Büyük Aşkı Ali Can Ayyıldız'dan Ayrıldığı İddia Edildi

GNS
GNS - Onedio Editörü
08.05.2024 - 10:00

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, son dönemde yine sıkça magazinde karşımıza çıkan isimlerden. Bastık neredeyse bir yıldır Ali Can Ayyıldız'la aşk yaşıyordu bildiğiniz gibi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre ikiliye nazar değdi ve ayrıldılar!

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Yaptığı cover şarkılarla adını büyük kitlelere duyuran ve son yılların en çok dinlenen isimleri arasına giren Zeynep Bastık, magazinin de sevilen bir yüzü tabii ki.

Yaptığı cover şarkılarla adını büyük kitlelere duyuran ve son yılların en çok dinlenen isimleri arasına giren Zeynep Bastık, magazinin de sevilen bir yüzü tabii ki.

Kendi şarkılarıyla da kariyerine bir seviye daha yukarı taşıyan, sahne şovlarıyla herkesin beğenisini kazanan Zeynep Bastık; son olarak Mabel Matiz'in söz ve müziğini üstlendiği 'Lan' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı. Hatta Billboard Global Top 10 listesine dahi yerleşmişti.

Giyiminden kuşamına her konuda gündeme gelmeye devam eden Bastık'ın, bir dergi çekimi için girdiği halleri görenler "bu ne artık?" demişti.

Giyiminden kuşamına her konuda gündeme gelmeye devam eden Bastık'ın, bir dergi çekimi için girdiği halleri görenler "bu ne artık?" demişti.

Çekim için kaşlarını, makyaj ve saç stilini de değiştiren Zeynep Bastık alışık olmadığımız bir halde karşımıza çıktı. Bu da eleştiri yorumlarını beraberinde getirdi haliyle. Kendisinin Doja Cat özentisi olduğunu söyleyenler vardı.

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Bir diğer yandan kendisinin aşk hayatıyla da bir hayli haşır neşiriz.

Bir diğer yandan kendisinin aşk hayatıyla da bir hayli haşır neşiriz.

2021 yılında evlendiği Tolga Akış'la 2022'de boşanmasının ardından hayatına Ali Can Ayyıldız'ın girdiğini görmüştük.

Hatta ikilinin evlendiği bile iddialar arasındaydı. Ancak böyle bir şey olmadığını net bir dille ifade etmişlerdi.

Hatta ikilinin evlendiği bile iddialar arasındaydı. Ancak böyle bir şey olmadığını net bir dille ifade etmişlerdi.

Hatta bu sevgililik sürecinde Zeynep Bastık'ın aynı mekanda yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ve eski eşi Tolga Akış'la birlikte eğlenmesi herkesi şaşırtmıştı. İkili 'Artık 2024'e girdik böyle şeyler mi kaldı, en azından bizde yok. Herkes çok tatlı ve iyi anlaşıyor' açıklamasını yapmıştı.

Çift neredeyse bir yıldır beraberdi ve oldukça dolu dizgin bir aşk yaşıyorlardı. Ancak işler değişmiş!

Çift neredeyse bir yıldır beraberdi ve oldukça dolu dizgin bir aşk yaşıyorlardı. Ancak işler değişmiş!

İspanya'da Primavera Müzik Festivali'nde tanışarak başladıkları aşkları bir yıldır son sürat ilerliyordu. Yurt dışı tatilleri, etkinlikler, partiler derken her şey yolunda gibi görünüyordu.

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Ancak aşkın ömrü çabuk bitti.

Ancak aşkın ömrü çabuk bitti.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Zeynep Bastık ve Ali Can Ayyıldız, ilişkilerini daha fazla yürütemeyeceklerini düşünerek ayrılma kararı almış. Ancak dostane bir ayrılık olmuş.

Ayrılığın sebebinin iş ve hayat temposundan dolayı olduğu yönünde söylemler de mevcut.

Ayrılığın sebebinin iş ve hayat temposundan dolayı olduğu yönünde söylemler de mevcut.

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