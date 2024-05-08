Zeynep Bastık'ın Büyük Aşkı Ali Can Ayyıldız'dan Ayrıldığı İddia Edildi
Zeynep Bastık'ın Büyük Aşkı Ali Can Ayyıldız'dan Ayrıldığı İddia Edildi
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, son dönemde yine sıkça magazinde karşımıza çıkan isimlerden. Bastık neredeyse bir yıldır Ali Can Ayyıldız'la aşk yaşıyordu bildiğiniz gibi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre ikiliye nazar değdi ve ayrıldılar!
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Yaptığı cover şarkılarla adını büyük kitlelere duyuran ve son yılların en çok dinlenen isimleri arasına giren Zeynep Bastık, magazinin de sevilen bir yüzü tabii ki.
Giyiminden kuşamına her konuda gündeme gelmeye devam eden Bastık'ın, bir dergi çekimi için girdiği halleri görenler "bu ne artık?" demişti.
Bir diğer yandan kendisinin aşk hayatıyla da bir hayli haşır neşiriz.
Hatta ikilinin evlendiği bile iddialar arasındaydı. Ancak böyle bir şey olmadığını net bir dille ifade etmişlerdi.
Çift neredeyse bir yıldır beraberdi ve oldukça dolu dizgin bir aşk yaşıyorlardı. Ancak işler değişmiş!
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Ancak aşkın ömrü çabuk bitti.
Ayrılığın sebebinin iş ve hayat temposundan dolayı olduğu yönünde söylemler de mevcut.
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