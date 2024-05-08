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Serenay Sarıkaya'nın Çiçekçi Kızdan Hallice Gala Elbisesine Ne Kadar Ödediği Ortaya Çıktı

Serenay Sarıkaya'nın Çiçekçi Kızdan Hallice Gala Elbisesine Ne Kadar Ödediği Ortaya Çıktı

Serenay Sarıkaya
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.05.2024 - 09:07

Serenay Sarıkaya, dün akşam yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin galası için süslenip püslendi elbette. Galada yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Serenay'ın elbisesine değinmeden geçmemiştik. Kimileri tarafından çok şık, kimileri tarafından çok rüküş bulunan bu tarzı ünlü oyuncuya pahalıya patlamış!

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Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti, 9 Mayıs'ta yayına giriyor bildiğiniz gibi.

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti, 9 Mayıs'ta yayına giriyor bildiğiniz gibi.

Boran Kuzum, Metin Akdülger, Meriç Aral, Hakan Kurtaş gibi isimlerin başrolünü paylaştığı dizi şimdiden epey merak konusu haliyle.

Serenay Sarıkaya'nın uzun süredir çok heyecanlı olduğunu söylediği işe dair paylaşımları son dönemde takdir edersiniz ki arttı.

Serenay Sarıkaya'nın uzun süredir çok heyecanlı olduğunu söylediği işe dair paylaşımları son dönemde takdir edersiniz ki arttı.

Dizinin konusuna yönelik ve dizi ekibiyle birlikte yaptığı Instagram paylaşımları yakından takip ediliyor. Bir de daha önce Medcezir'de çalışmış olduğu arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmesi de kendisini oldukça etkilemişti. Tabii bizi de...

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin galası dün akşam gerçekleşti.

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin galası dün akşam gerçekleşti.

Galaya dair sayısız detayı konuştuk, konuşmaya da devam ediyoruz.

Oyuncuların tercih ettikleri kıyafetler tabii ki sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Oyuncuların tercih ettikleri kıyafetler tabii ki sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Serenay Sarıkaya da kırmızı elbisesiyle yorumlardan nasibini alanlar arasındaydı.

Burada bahsetmiştik:

Kırmızı midi boy dekolteli elbisesi, altına giydiği bağlamalı siyah çizmeleri derken kendisinin daha iyi bir tarz oluşturabileceği söylenmişti.

Kırmızı midi boy dekolteli elbisesi, altına giydiği bağlamalı siyah çizmeleri derken kendisinin daha iyi bir tarz oluşturabileceği söylenmişti.

Yorumlara baktığımızda kimileri bu tarzdan hoşlansa da kimileri oldukça rüküş ve Serenay Sarıkaya kalitesine uygunsuz bulmuştu. Ancak kendisi bu görünümün içinde epey mutlu görünüyordu.

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Serenay Sarıkaya'nın çiçekçi kızdan hallice kombininin fiyatı da sonunda ortaya çıktı!

Serenay Sarıkaya'nın çiçekçi kızdan hallice kombininin fiyatı da sonunda ortaya çıktı!

Kendisi kırmızı elbisesi için 86 bin 950 TL vermiş. Çizmeleri ise 68 bin 950 TL değerindeymiş.

Anlayacağınız bu görüntü toplamda 155 bin 900 TL'ye mal olmuş.

Anlayacağınız bu görüntü toplamda 155 bin 900 TL'ye mal olmuş.

Sizce değer mi, ne diyorsunuz?

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