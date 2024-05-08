Serenay Sarıkaya'nın Çiçekçi Kızdan Hallice Gala Elbisesine Ne Kadar Ödediği Ortaya Çıktı
Serenay Sarıkaya'nın Çiçekçi Kızdan Hallice Gala Elbisesine Ne Kadar Ödediği Ortaya Çıktı
Serenay Sarıkaya, dün akşam yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin galası için süslenip püslendi elbette. Galada yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Serenay'ın elbisesine değinmeden geçmemiştik. Kimileri tarafından çok şık, kimileri tarafından çok rüküş bulunan bu tarzı ünlü oyuncuya pahalıya patlamış!
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Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti, 9 Mayıs'ta yayına giriyor bildiğiniz gibi.
Serenay Sarıkaya'nın uzun süredir çok heyecanlı olduğunu söylediği işe dair paylaşımları son dönemde takdir edersiniz ki arttı.
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin galası dün akşam gerçekleşti.
Oyuncuların tercih ettikleri kıyafetler tabii ki sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
Kırmızı midi boy dekolteli elbisesi, altına giydiği bağlamalı siyah çizmeleri derken kendisinin daha iyi bir tarz oluşturabileceği söylenmişti.
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Serenay Sarıkaya'nın çiçekçi kızdan hallice kombininin fiyatı da sonunda ortaya çıktı!
Anlayacağınız bu görüntü toplamda 155 bin 900 TL'ye mal olmuş.
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