Merakla Beklenen "Kimler Geldi Kimler Geçti" Galasının Şık ve Rüküşlerini Birlikte Seçiyoruz!
Merakla Beklenen "Kimler Geldi Kimler Geçti" Galasının Şık ve Rüküşlerini Birlikte Seçiyoruz!
Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum, Metin Akdülger, Meriç Aral, Hakan Kurtaş gibi yıldız isimlerin yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti'nin galasının en şık ve rüküş isimlerini birlikte seçiyoruz!
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9 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin galası bu akşam gerçekleşti! En az ünlü isimler kadar ünlü isimlerin gala tarzları da gecenin öne çıkanları arasındaydı. Biz de bu galanın şık ve rüküş isimlerini birlikte seçelim istedik. Hazırsanız, başlıyoruz!
Bade İşçil
Meriç Aral?
Esra Ruşan?
Edis?
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Serenay Sarıkaya?
Metin Akdülger?
Hakan Kurtaş?
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