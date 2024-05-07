Merakla Beklenen "Kimler Geldi Kimler Geçti" Galasının Şık ve Rüküşlerini Birlikte Seçiyoruz!

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum, Metin Akdülger, Meriç Aral, Hakan Kurtaş gibi yıldız isimlerin yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti'nin galasının en şık ve rüküş isimlerini birlikte seçiyoruz!