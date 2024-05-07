Taze Anne Aslı Enver'in Dünyalar Güzeli Kızı Elay'la Sürpriz Sonlu Paylaşımı İzleyenleri Kahkahaya Boğdu!
Taze Anne Aslı Enver'in Dünyalar Güzeli Kızı Elay'la Sürpriz Sonlu Paylaşımı İzleyenleri Kahkahaya Boğdu!
Aslı Enver'in 4 Temmuz'da kucağına aldığı minik kızı Elay'la sürpriz sonlu videosu gözlerinizden kalpler çıkmasına neden olacak!
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Kavak Yelleri dizisi ile hafızalarımıza kazınan Aslı Enver'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Hatırlarsanız kendisi Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi birçok başarılı proje ile seyirci karşısına çıkmıştı.
Bir dönem özel hayatı ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu 2022 yılında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuş ve sade mi sade düğün fotoğraflarıyla da takipçilerini şaşırtmıştı biliyorsunuz ki.
Evlendikten kısa bir süre sonra müjdeli haberi paylaşan Enver, 4 Temmuz'da da minik kızı Elay'ı kucağına almıştı. Hatta uzun bir süre boyunca da minik kızının yüzünü kimselere göstermemişti.
Geçtiğimiz aylarda kızı Elay'ı ilk kez paylaşan Enver, açılıştan sonra da sık sık kızıyla kareler paylaşmaya devam etmişti.
Aslı Enver'den geçtiğimiz saatlerde kızı Elay ile bir paylaşım daha geldi. Elay'ın papatyayı gördüğündeki tepkisi ise izleyenleri kahkahaya boğdu!
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İşte o anlar 👇🏻
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