Para Versen Söyletemezsin: Yakın Arkadaşından Seda Sayan'ın Özel Hayatı Hakkında Şoke Eden Açıklamalar!
Para Versen Söyletemezsin: Yakın Arkadaşından Seda Sayan'ın Özel Hayatı Hakkında Şoke Eden Açıklamalar!
Esra Özmen, yakın arkadaşı Seda Sayan’ın evliliği ve yaş farkı hakkında konuştu. Özmen'in açıklamaları sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Sabahların sultanı Seda Sayan'ı tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Biliyorsunuz ki ünlü isim yargı dağıtmaları ve laf sokmaları ile magazin gündeminin en sevilen isimlerinden bir tanesi.
Seda Sayan yalnızca dobra açıklamaları, ani çıkışlar ve polemikleriyle değil özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor biliyorsunuz ki.
Ünlü isim geçtiğimiz yıllarda yedinci kocası Çağlar Ökten'le evlenmişti hatırlarsanız! Kendisinden 25 yaş küçük eşiyle birlikte hem sahne alıp hem de dünyayı geziyor, romantik anlarını da sık sık paylaşıyor biliyorsunuz.
Kimileri Sayan'ın ilişkisini ve özellikle de eşi ile olan yaş farkını eleştirse de ünlü isim bu eleştirelere hiç kulak asmıyor. Sadece Sayan değil, arkadaşları da tabii.
Geçtiğimiz günlerde Pembe Masa programına konuk olan Esra Özmen, yakın arkadaşı Seda Sayan’ın evliliği ve yaş farkı hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu.
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İşte o anlar 👇🏻
"Seda Sayan’la yaşamak her babayiğidin harcı değil! Onda başka bir enerji var, Seda Sayan’a yaşı büyük biri olmaz…" diyen Özmen'in açıklamaları sosyal medya kullanıcılarının diline de düştü tabii.
Gelin Özmen'in açıklamalarına kim ne demiş birlikte bakalım!
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