Toynağa Benzetildi: Duygu Özaslan'ın Arasına Şarap Kadehi Sıkıştırdığı Keçi Ayakkabıları Dillere Fena Düştü!
Toynağa Benzetildi: Duygu Özaslan'ın Arasına Şarap Kadehi Sıkıştırdığı Keçi Ayakkabıları Dillere Fena Düştü!
Duygu Özaslan'ın arasına şarap kadehi sıkıştırdığı keçi ayakkabıları toynağa benzetilince dillere fena düştü!
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Kendisi şimdilerde influencer olarak karşımıza çıksa da Youtube'un en eski isimlerinden biri olan Duygu Özaslan'ı mutlaka tanıyanlarınız vardır.
Ünlü influencer, kendine özgü tarzı ile çoğu zaman eleştiri yağmuruna tutulsa da Özaslan oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip. Tabii böyle olunca ünlü ismin her adımı, her paylaşımı gündem oluyor.
Özellikle de ünlü ismin tercih ettiği kıyafetler çoğu zaman eleştirilere doyamıyor desek yeri. Özaslan, bu sefer de keçi ayakkabıları ile sosyal medyayı adeta birbirine kattı.
Duygu Özaslan'ın arasına şarap kadehi sıkıştırdığı keçi ayakkabıları toynağa benzetilince dillere fena düştü!
Gelin, Özaslan'ın ayakkabılarına kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Özaslan'ın keçi ayakkabılarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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