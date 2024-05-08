Defne Samyeli'nin Sahneye Çıktığı Bir Servet Değerindeki Mücevherinden Gözlerimizi Alamadık!
Defne Samyeli'nin Sahneye Çıktığı Bir Servet Değerindeki Mücevherinden Gözlerimizi Alamadık!
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki sahnesiyle dikkat çekti. Kırmızılara bürünen Samyeli'nin mücevheri gözlerimizi alırken, değerinin bir servet kadar olduğunu öğrendik!
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Defne Samyeli, magazinde ve sosyal medyada en çok konuşulan ünlü isimlerden biri.
Kızları Derin ve Deren Talu ile yaptığı paylaşımlar da oldukça dikkat çekiyor diyebiliriz.
51 yaşındaki Samyeli, sunuculuk ve oyunculuk dışında bir diğer yandan sahne de alıyor.
Sahnelerine hız kesmeden devam eden Samyeli, sosyal medyada da bu anları paylaşmaktan keyif alıyor.
Kırmızılara büründüğü tarzıyla görenlerden tam not alan Defne Samyeli'nin, görünüşünü tamamlayan mücevherleri de gözlerden kaçmadı.
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Söylenenlere göre ünlü mücevher tasarımcısı Karun Kiraç'ın nadir safir taşlardan ve pırlantalardan hazırladığı gerdanlığın fiyatı tam 3 milyon TL!
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