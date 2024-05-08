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Defne Samyeli'nin Sahneye Çıktığı Bir Servet Değerindeki Mücevherinden Gözlerimizi Alamadık!

Defne Samyeli'nin Sahneye Çıktığı Bir Servet Değerindeki Mücevherinden Gözlerimizi Alamadık!

Defne Samyeli
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.05.2024 - 08:31

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki sahnesiyle dikkat çekti. Kırmızılara bürünen Samyeli'nin mücevheri gözlerimizi alırken, değerinin bir servet kadar olduğunu öğrendik!

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Defne Samyeli, magazinde ve sosyal medyada en çok konuşulan ünlü isimlerden biri.

Defne Samyeli, magazinde ve sosyal medyada en çok konuşulan ünlü isimlerden biri.

Yılların hiç etki etmediği güzelliği, özel hayatı, sosyal medya paylaşımları, kızları hakkında çıkan haberler derken sık sık kendisi ile karşılaştığımızı söyleyebiliriz.

Kızları Derin ve Deren Talu ile yaptığı paylaşımlar da oldukça dikkat çekiyor diyebiliriz.

Kızları Derin ve Deren Talu ile yaptığı paylaşımlar da oldukça dikkat çekiyor diyebiliriz.

Bir dönem kendileri için 'Melih Bey Takımı' denmesinden rahatsız olup isyan etmişlerdi hatırlarsanız. Hem Defne Samyeli'nin genç görüntüsü, hem de kızlarının birbirine çok benzeyişi epey gündemde olan konulardı.

51 yaşındaki Samyeli, sunuculuk ve oyunculuk dışında bir diğer yandan sahne de alıyor.

51 yaşındaki Samyeli, sunuculuk ve oyunculuk dışında bir diğer yandan sahne de alıyor.

Daha önce sahne aldığı bu denli bilinmese de, 2017 yılında O Ses Türkiye Yılbaşı programına katılmasının ardından daha büyük kitlelere ulaşmıştı.

Sahnelerine hız kesmeden devam eden Samyeli, sosyal medyada da bu anları paylaşmaktan keyif alıyor.

Sahnelerine hız kesmeden devam eden Samyeli, sosyal medyada da bu anları paylaşmaktan keyif alıyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul'da hayranlarıyla yeniden bir araya gelen Defne Samyeli, Komedi Kulübü'nde sahne aldı.

Kırmızılara büründüğü tarzıyla görenlerden tam not alan Defne Samyeli'nin, görünüşünü tamamlayan mücevherleri de gözlerden kaçmadı.

Kırmızılara büründüğü tarzıyla görenlerden tam not alan Defne Samyeli'nin, görünüşünü tamamlayan mücevherleri de gözlerden kaçmadı.

Tabii kaçması da pek mümkün değil.

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Söylenenlere göre ünlü mücevher tasarımcısı Karun Kiraç'ın nadir safir taşlardan ve pırlantalardan hazırladığı gerdanlığın fiyatı tam 3 milyon TL!

Söylenenlere göre ünlü mücevher tasarımcısı Karun Kiraç'ın nadir safir taşlardan ve pırlantalardan hazırladığı gerdanlığın fiyatı tam 3 milyon TL!

Hem de Defne Samyeli için özel tasarlanmış.

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