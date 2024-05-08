Turşihan Koş Birtanem Linç Vakti: Serenay Sarıkaya'nın Röportaj Bölen Tuhaf Kahkahası Resmen Topa Tutuldu!
Turşihan Koş Birtanem Linç Vakti: Serenay Sarıkaya'nın Röportaj Bölen Tuhaf Kahkahası Resmen Topa Tutuldu!
Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin galasında tavrı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Özellikle de Sarıkaya'nın kahkahası resmen topa tutuldu!
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Oyunculuğu, güzelliği, sesi... On parmağında on marifet ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya dün akşam yeni dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti" galasındaydı biliyorsunuz ki.
Boran Kuzum, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Meriç Aral gibi birçok ünlü ismi buluşturan bu proje bu akşam seyircisi ile buluşacak! Tabii gala ile ekip ortalığı şimdiden yaktı kavurdu bile...
Her bir detayı ayrı olay olan galanın en dikkat çeken isimlerinden biri şüphesiz ki Serenay Sarıkaya'ydı. Ünlü ismin açıklamaları ayrı, elbisesi ayrı, kahkahası ayrı olay oldu!
"Kahkahası ne alaka?" diyecek olursanız hemen konumuza dönelim! Esra Ruşan'ın röportajı sırasında araya tuhaf kahkahası ile giren Sarıkaya, bu sefer hem samimiyetsiz bulundu hem de Sarıkaya'nın Ruşan'dan rol çalmaya çalıştığı iddia edildi.
İşte o anlar 👇🏻
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Gelin, Sarıkaya ve kahkahasına kim ne demiş birlikte bakalım!
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