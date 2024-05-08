Seren Serengil'in Durup Dururken Hülya Avşar'a Büyük Yükselmesi "Konuk Olmaya mı Çalışıyorsun?" Dedirtti'
Seren Serengil'in Durup Dururken Hülya Avşar'a Büyük Yükselmesi "Konuk Olmaya mı Çalışıyorsun?" Dedirtti'
Seren Serengil'in durup dururken ani sevgi patlamasıyla Hülya Avşar'a yükselmesi 'kendini programa konuk etmeye mi çalışıyorsun?' dedirtti.
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Kaosların ve polemiklerin kraliçesi, laf sokmaların tanınan ismi Seren Serengil'i bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz.
Şahsına münhasır bir kişiliğe sahip olan Serengil hem açıklamaları hem estetikleri hem de ünlülerle yaşadığı atışmalar ile magazin gündeminin de en popüler isimlerinden bir tanesi.
Hatta kısa bir süre önce magazin sunuculuğunu bırakan Seren Serengil'in sivri dilinden nasibini almayan kalmadı desek yalan olmaz!
Şimdilerde kariyerinden ziyade sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile dikkat çeken ünlü isimin herkesle arası kötü değil tabii. Serengil'in sevdiği, koruduğu sanatçılar da var.
Mesela Hülya Avşar! Ünlü sanatçı dün akşam saatlerinde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Avşar'a büyük yükseldi. Avşar'ın gençlik dönemlerinden bir fotoğraf paylaşan Serengil, paylaşımına "Kimseyi görmedim ben senden daha güzel...❤️ @hulyavsr" notunu düştü.
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Serengil'in bu hamlesi sosyal medya kullanıcılarının diline de fena düştü tabii. Hatta Serengil'in Hülya Avşar'ın programına konuk olarak gitmek için bu hamleyi yaptığını söyleyenler bile oldu. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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